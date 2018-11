Natalia Oreiro no quiere volver a interpretar a Gilda

02/11/2018 -

Si bien, la actriz uruguaya Natalia Oreiro protagonizó la película biográfica sobre la cantante tropical Gilda, prefirió no llevar este personaje a la televisión, en una futura serie que se prepara para Netflix. "Me propusieron el proyecto. A mi lo que me pasa es que al haber hecho la película yo cumplí un sueño. Y también siento que en un punto tengo que dejar ese espacio para otra persona y yo continuar con mis proyectos personales, con Grisel, películas. Porque yo soy actriz, y para un actor es muy importante interpretar personajes diferentes".