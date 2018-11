Fotos Esmeralda Mitre: "El suicidio estuvo instalado en mi casa toda la vida"

Esmeralda Mitre, la hija del dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre y Blanca Álvarez de Toledo se convirtió, sin querer, queriendo, en un personaje mediático desde que decidió sumarse al show que conduce Marcelo Tinelli por El Trece. Pero en una entrevista con Jey Mammon, quien reemplaza a Guillermo "Pelado" López en el programa "Todo por hoy", sorprendió con una historia familiar dramática.

"Soy alegre pero también soy una persona muy profunda, soy artista y sufro mucho también. Tomo un estabilizador emocional... psiquiatra y terapia. No tengo ningún problema en decir que tomo medicación", fue lo primero con lo que se despachó, para sorpresa del conductor, en su personaje de Estelita.

Después reveló: "Hice mucho psicoanálisis y cuando hice (el personaje de) Ofelia, en Hamlet, se trata el suicidio y mi abuela se suicidó". Y no paró: "Lo estoy contando ahora. Mi abuela se tiró por un sexto piso y el suicidio estuvo instalado en mi casa toda la vida... yo lo traté mucho porque pasa de generación en generación. Mi mamá es muy fuerte y trató de no hacérmelo sentir pero yo era chica y sentí a mi madre sufrir y la culpa de su sufrimiento aunque ella no me lo mostraba".

"Mi mamá me dijo ‘por favor no pasa nada, la abuela se murió’ y después con el tiempo me di cuenta (la verdad). Cuando hice de Ofelia caí en una psicóloga que vivía en frente del edificio donde mi abuela se había suicidado por esto digo que al arte no es casual, viene a salvar", reflexionó Esmeralda, y a lo largo de la entrevista subrayó siempre esa posibilidad sanadora que le acercó el arte. Gracias a la actuación, la participante del Bailando confesó que descubrió "verdades" de su familia "y cosas que no sabía de mucho dolor". "Eso fue para mí un proceso de sufrimiento", admitió.