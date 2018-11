Nicole ya no quiere tanta exposición

02/11/2018 -

Tras la alta exposición de sus nuevos romances en su etapa de divorciada, Nicole Neumann elige ahora no dar detalles de su vida amorosa. "No hablo más de mi vida privada, ni de mis relaciones de pareja". Con esa frase, la ex de "Poroto" Cubero se excudó de hacer referencia a su reciente separación de Matías Tasín, quien estuvo ausente en el festejo de cumpleaños de la modelo.

La noticia la había dado por confirmada Laura Ubfal, aunque cuando le preguntaron de Matías, Nicole evitó explayarse. Solo asintió cuando el notero de "Nosotros a la mañana" le dijo que Matías estaba en Miami, mientras ella festejaba sus 38 años.