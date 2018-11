¿Bianca es novia oficial de Fede Bal?

02/11/2018 -

Después de que se filtraba el video que la mostraba besándose apasionadamente con Fede Bal, la bailarina Bianca Iovenetti, que forma parte del elenco de "Magnifica" salió a dar la cara y aseguró que "con Fede no somos novios, pero la pasamos bien juntos. La verdad es que me sorprendió la publicación del video. Por ahora no somos novios y estamos muy bien así".

Sin embargo, la parejita comienza a mostrarse en salidas juntos. Fede y Biancha estuvieron muy cerca, acompañando a Carmen Barbieri y Santiago Bal durante la presentación de la obra Nuevamente juntos, con la que harán temporada de verano en Mar del Plata.