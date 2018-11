VIDEO | Gallardo: "Fue impulsiva mi entrada al vestuario"

Hoy 12:35 -

El técnico "Millonario", Marcelo Gallardo, dijo lo siguiente a los periodistas de cara a la gran final de la Copa Libertadores con Boca: "Transgredí una norma reglamentaria. Tuvo que ver más con lo emocional que con otro tipo de situación desafiante. Hicieron creer que yo tuve una postura desafiante contra la Conmebol".

"Pedí disculpas, eso hice en mi descargo a la Conmebol. Pero quiero aclarar que no fue algo para desafiar. Ahora, quiero enfocarme en el partido de la semana que viene, con mucho entusiasmo y ganas".

"Los dos finalistas somos favoritos. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo diario, no salirnos de lo nuestro. Llegar hasta acá no ha sido fácil, no tenemos que cambiar nuestras formas".