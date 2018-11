'Es oficial': Will Smith y Martin Lawrence confirmaron 'Bad Boys 3'

Hoy 15:45 -

La tercera entrega de Bad Boy ya se encuentra en marcha luego de tener ciclo de desarrollo problemático desde que fue anunciada en 2009. Pero los protagonistas Martin Lawrence y Will Smith confirmaron que la secuela oficialmente se filmará.

En mayo de este año, salió el rumor que la 'Bad Boys for Life' se estaba filmando, pero no se había confirmado hasta ahora, y esa noticia llegó luego de que Laurence dijera en agosto de 2017 que la película jamás se iba a hacer.

"Ha sido una laaaaarga espera", dijo Smith en su página de Instagram. "¡Pero ahora está aquí! Bad Boys fo Life.¡Regresamos!"

En su propia cuenta de Instagram, Lawrence escribió, "Es oficial. Bad Boys for Life".

Sony Pictures está planeando lanzar la tercera entrega en enero del 2020, lo que la colocaría a solo unos meses del 17 aniversario del estreno de Bad Boys 2.

