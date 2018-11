Los Red Hot Chili Peppers dieron un show sorpresa en una escuela de California

Hoy 16:09 -

Los Red Hot Chili Peppers le dieron una sorpresa a los alumnos de la Viewpoint School de Calabasas, California, en el medio de los festejos por Halloween.

Con disfraces incluídos, la banda tocó Can’t Stop en el colegio donde asisten Cole, Beckett y Dashiell, los tres hijos del baterista Chad Smith, que compartió las imágenes en Twitter.

Anthony Kiedis se puso un uniforme colegial con short y un antifaz; Flea un body de un esqueleto; Josh Klinghoffer un chaleco amarillo, con una peluca del mismo color y Chad Smith un traje de arzobispo con una mácara.

Who rocks out at 9:30am at my kids’ school?....We do! pic.twitter.com/O7Pza6iXnm