Habló el supuesto asesino del jugador de San Pablo: "Quiso violar a mi esposa"

Hoy 17:26 -

Daniel Corrêa Freitas fue asesinado la semana pasada y su cuerpo fue hallado casi decapitado y con los genitales amputados. El principal sospechoso del crimen, Edison Brittes Jr. aseguró que lo mató por tratar de violar a su esposa durante el cumpleaños de su hija.

Te recomendamos: "Bolsonaro trasladará la embajada en Israel a Jerusalén"

“Estaba encima de mi esposa mientras ella pedía auxilio”, aseguró el empresario. Según su testimonio todo esto ocurrió durante la fiesta de su hija y aseguró que sorprendió a Corrêa Freitas en el momento preciso en que trataba de accederla carnalmente.

Y agregó: “Lo que hice fue lo que haría cualquier hombre, porque la mujer que estaba allí no era mi esposa. Eran todas las mujeres de Brasil. Podía ser su hija, su hermana, su madre, su esposa. En ese momento era mi esposa, Cris, con la que llevo casado 20 años. La mujer a la que he dedicado mi vida, que siempre me amó y respetó”

Lo curioso es que Brittes admitió que lo arrojó al suelo y evitó que su esposa fuera violada, sin embargo, en ningún momento dijo que lo haya apuñalado y mucho menos que le haya amputado los genitales.

La víctima le había asegurado a un amigo a través de WhatsApp que se quería "comer a la madre de la cumpleañera", mientras que la hija de la mujer manifestó que “todo el mundo quería atacarlo porque mi madre gritaba”.