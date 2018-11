Bullrich habló sobre los visitantes en el Superclásico: "El que no arriesga no gana"

Hoy 18:44 -

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, habló sobre el regreso de los visitantes a las canchas en los partidos de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River y aseguró: “El que no arriesga no gana”.

“No es un capricho del Presidente, el que no arriesga no gana. Hay que animarse a dar pasos. Hicimos mucho para que no haya violencia en el fútbol. Siempre se hablaba de muertos y ahora ha cambiado para bien”, declaró la funcionaria nacional.

Y agregó: “La Ciudad requirió el apoyo nacional y nosotros se lo vamos a dar. Vamos a necesitar de todos. De los jugadores, los técnicos, los presidentes de los clubes y de toda la sociedad para demostrar un salto en nuestra cultura cívica”.

Por último, cerró: “Tuvimos los JJ.OO. y ahora una final internacional de fútbol y el G20. Nos vamos a mostrar bien al mundo”.