El emotivo discurso de "Nacho" en el Parlamento Juvenil

Ignacio Urquiza Merletti tiene 16 años y asiste al Colegio Secundario Campo Contreras. El adolescente es uno de los cuatro jóvenes que representaron a nuestra provincia en el Parlamento Nacional Juvenil.

“Quiero hablar de la discapacidad en las escuelas, no solamente las físicas, o sea motrices, sino también las mentales o psicológicas. Muchos chicos sufren bullying por el comportamiento que tienen o por ser ciegos o no oir”, expresó “Nacho”.

Y agregó: “No solamente hay chicos que discriminan, también hay adultos como profesores o directivos que pueden decir que no están listos para recibir a los chicos en las escuelas, que vaya a una escuela especial, o no lo aceptaremos aquí. También hay bullying de parte de ellos”.

El joven santiagueño envió un fuerte mensaje en contra de la discriminación en las escuelas y emocionó profundamente a todos los presentes.