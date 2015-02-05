CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de noviembre de 2018
A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR.
Por El Liberal
03/11/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.45 CINE. GIBBY
20.15 CINE. LOS PINGÜINOS DE PAPÁ
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 EL GRAN BARTENDER
01.30 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
21.30 PREMIOS FOPEA
23.00 MODO SELFIE
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 LAURA
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELI RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
09.58 ¡ADIÓS, LENIN!
12.20 VOLVER AL FUTURO
14.40 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
17.40 GIGANTES DE ACERO
20.08 MÁS ALLÁ DEL CIELO
22.00 DOS TIPOS PELIGROSOS
TCM
08.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.38 LA NIÑERA
09.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.03 LOST
12.35 LA NIÑERA
13.24 BATMAN VUELVE
15.34 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA
MONTAÑA
17.23 EL ÚLTIMO SAMURAI
20.04 MORTAL KOMBAT
22.00 UNA TORMENTA PERFECTA
TNT
06.00 DÍA DE LOS ENAMORADOS
07.08 LA GRAN AVENTURA LEGO
08.55 STEP UP 3D
10.55 ALBERT
12.27 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
14.26 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
16.29 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
18.21 MALÉFICA
20.07 JACK Y JILL
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
00.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
SPACE
06.27 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.46 TANGO Y CASH
09.32 OPERACIÓN CACERÍA
11.12 DAÑO COLATERAL
13.09 DOS POLICÍAS REBELDES II
15.46 EL DESTINO DE JÚPITER
17.59 MUNDO SURREAL
20.02 AL FILO DEL MAÑANA
22.00 EL CONJURO
23.59 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
01.50 ESTÁN VIVOS
03.23 LA CARRERA DE LA MUERTE 2
CINECANAL
10.10 LOS CAZADORES DEL
ARCA PERDIDA
12.10 ALVIN Y LAS ARDILLAS
13.50 LA ERA DE HIELO
15.15 RÍO
17.05 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
19.30 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER
VENGADOR
22.00 THOR
00.05 RESIDENT EVIL
SONY
08.00 EL MUNDO IMAGINARIO
DEL DOCTOR PARNASSUS
10.30 EL ILUSIONISTA
12.30 PREMONICIONES
14.30 EL ILUSIONISTA
16.30 PREMONICIONES
18.30 EL CÓDIGO DA VINCI
21.30 ÁNGELES Y DEMONIOS
00.00 2012
03.00 EL TURISTA
A DÓNDE IR
CAYOCOCO
(AUTOPISTA PERÓN)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22,
CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO
TE VA GUSTAR.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS
21.30, EN EL SALÓN DE LOS
ESPEJOS, REALIZARÁ UN
CONCIERTO CÉSAR “BANANA”
PUEYRREDÓN.
CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS
21, TEATREANDO REPONDRÁ
LA OBRA TEATRAL “DESDE EL
JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA
ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO
INFANTE.
SÁBADO 10, A LAS 22,
HYPNOSIS HARÁ UN HOMENAJE
A QUEEN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
03/11 - 04/11- 14:00 (Cast) 16:10
(Cast) 18:25 (Cast)
ALFA (2D) THRILLER, ACCIÓN
(+13 AÑOS) HASTA EL 07/11 20:00
HALLOWEEN (2D) TERROR (+
13 AÑOS) 03/11 - 14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)
00:30 (Subt)
PIE PEQUENO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 03/11 - 04/11-
14:20 (Cast) 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (3D)
AVENTURA (ATP) / 03/11- 20:30
(Cast) 22:50 (Cast) 01:00 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL
MALDITO (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
03/11- 20:10 (Cast) 22:20 (Subt)
00:25 (Subt)
VENOM (2D) COMIC ACCIÓN (+
13 AÑOS) /
03/11 - 04/11- 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
03/11 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
19:20 (Subt) 22:00 (Subt) 00:50
(Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
03/11- 22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP ESTRENO /
CASTELLANO 2D 18:20 - 20:20- 22:40
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30 / SUBTITULADO
22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-
SUBTIT. 2D 22:50 - (Sólo el jueves)
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 -
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA
PELÍCULA ESTRENO 29-11-18
SUBTITULADA 2D 19:30 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $160
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.