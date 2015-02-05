CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de noviembre de 2018

A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR.

03/11/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.45 CINE. GIBBY

20.15 CINE. LOS PINGÜINOS DE PAPÁ

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 EL GRAN BARTENDER

01.30 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

21.30 PREMIOS FOPEA

23.00 MODO SELFIE

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO

 

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

 

CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELI RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV


PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

09.58 ¡ADIÓS, LENIN!

12.20 VOLVER AL FUTURO

14.40 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

17.40 GIGANTES DE ACERO

20.08 MÁS ALLÁ DEL CIELO

22.00 DOS TIPOS PELIGROSOS

TCM

08.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.38 LA NIÑERA

09.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.03 LOST

12.35 LA NIÑERA

13.24 BATMAN VUELVE

15.34 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA

MONTAÑA

17.23 EL ÚLTIMO SAMURAI

20.04 MORTAL KOMBAT

22.00 UNA TORMENTA PERFECTA

TNT

06.00 DÍA DE LOS ENAMORADOS

07.08 LA GRAN AVENTURA LEGO

08.55 STEP UP 3D

10.55 ALBERT

12.27 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

14.26 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

16.29 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

18.21 MALÉFICA

20.07 JACK Y JILL

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

00.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

SPACE

06.27 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.46 TANGO Y CASH

09.32 OPERACIÓN CACERÍA

11.12 DAÑO COLATERAL

13.09 DOS POLICÍAS REBELDES II

15.46 EL DESTINO DE JÚPITER

17.59 MUNDO SURREAL

20.02 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 EL CONJURO

23.59 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

01.50 ESTÁN VIVOS

03.23 LA CARRERA DE LA MUERTE 2

CINECANAL

10.10 LOS CAZADORES DEL

ARCA PERDIDA

12.10 ALVIN Y LAS ARDILLAS

13.50 LA ERA DE HIELO

15.15 RÍO

17.05 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

19.30 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

22.00 THOR

00.05 RESIDENT EVIL

SONY

08.00 EL MUNDO IMAGINARIO

DEL DOCTOR PARNASSUS

10.30 EL ILUSIONISTA

12.30 PREMONICIONES

14.30 EL ILUSIONISTA

16.30 PREMONICIONES

18.30 EL CÓDIGO DA VINCI

21.30 ÁNGELES Y DEMONIOS

00.00 2012

03.00 EL TURISTA


A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA PERÓN)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22,

CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO

TE VA GUSTAR.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS

21.30, EN EL SALÓN DE LOS

ESPEJOS, REALIZARÁ UN

CONCIERTO CÉSAR “BANANA”

PUEYRREDÓN.

CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS

21, TEATREANDO REPONDRÁ

LA OBRA TEATRAL “DESDE EL

JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA

ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO

INFANTE.

SÁBADO 10, A LAS 22,

HYPNOSIS HARÁ UN HOMENAJE

A QUEEN.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

03/11 - 04/11- 14:00 (Cast) 16:10

(Cast) 18:25 (Cast)

ALFA (2D) THRILLER, ACCIÓN

(+13 AÑOS) HASTA EL 07/11 20:00

HALLOWEEN (2D) TERROR (+

13 AÑOS) 03/11 - 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)

00:30 (Subt)

PIE PEQUENO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 03/11 - 04/11-

14:20 (Cast) 16:20 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (3D)

AVENTURA (ATP) / 03/11- 20:30

(Cast) 22:50 (Cast) 01:00 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL

MALDITO (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

03/11- 20:10 (Cast) 22:20 (Subt)

00:25 (Subt)

VENOM (2D) COMIC ACCIÓN (+

13 AÑOS) /

03/11 - 04/11- 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

03/11 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Subt) 22:00 (Subt) 00:50

(Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

03/11- 22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP ESTRENO /

CASTELLANO 2D 18:20 - 20:20- 22:40

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30 / SUBTITULADO

22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-

SUBTIT. 2D 22:50 - (Sólo el jueves)

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 -

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA

PELÍCULA ESTRENO 29-11-18

SUBTITULADA 2D 19:30 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $160

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de noviembre de 2018

También te puede interesar