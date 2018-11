Todo junto, dolor y alegría en los cementerios santiagueños

03/11/2018 - Desde las sombras de los siglos, persisten aún ciertos rituales en el interior provincial que se enraizaron en estas latitudes, como la tradición de las familias de destinar dos días del año a prender velas a la noche y madrugada en las tumbas de sus muertos, pero lejos de lo que podría suponerse para un cementerio, esta práctica tiene un marcado carácter festivo, ya que la ocasión convoca a los deudos que llevan abundante comida y bebida para compartir. Además, el camposanto suele poblarse de vendedores ambulantes y puesteros que ofertan todo tipo de productos, dándole más apariencia de una feria al lugar y haciendo muy difícil vislumbrar algún rasgo mortuorio, excepto por el increíble hecho de que todo ello sucede, precisamente, en un cementerio. Configura ello uno de los rasgos identitarios quizás más sorprendentes para las nuevas generaciones que no estuvieron en contacto nunca ni siquiera con alguna referencia a su existencia. Se mantienen a través de los siglos, por ejemplo en cementerios como los de Maco, Los Romanos y Villa Robles (Robles), Tuama (Silípica), Garza (Sarmiento), Tipiro, Villa Jiménez (Jiménez), y decenas más; pero dónde cobra un relieve particular es en Villa Ojo de Agua, donde recobró su carácter masivo de un tiempo a esta parte. Ojo de Agua Un importante número de alumbrantes llegan a esta hermosa villa sureña para el día de Todos los Santos (1 de noviembre) y se quedan hasta el de los Fieles Difuntos (2 del mismo mes), para reeditar esta vieja tradición, que se repite estas fechas, jornadas en las que la gente acude masivamente al cementerio durante la noche a alumbrar a los fieles difuntos, aunque también este evento se convierte en arraigado encuentro social, de familiares y amigos, quienes comparten la velada con música y comidas típicas alrededor del camposanto. Días antes, se acomodan diferentes negocios de ventas de comida, ropa, juguetes y otros artículos en adyacencias al cementerio municipal, confiriéndole un particular tono al encuentro, del que participan, además de los locales, muchas familias llegadas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, entre otras provincias, aunque muchos de ellos son santiagueños radicados por razones laborales en esos otros destinos.