“Gracias a EL LIBERAL aprendí a usar los Clasificados para hacer muchas consultas”

03/11/2018 - “En casa siguen comprando EL LIBERAL. Gracias al diario aprendí a usar los clasificados para hacer muchas consultas”, cuenta Oscar “Oshko” Herrera, el conocido joven youtuber santiagueño que desde las redes sociales se dedica al humor. “Cuando sale campeón Boca, compro el diario porque siempre quiero tener el póster. Me acuerdo aquella vez cuando ganamos la Intercontinental al Milan ¡la emoción que tenía! Por mis padres, aprendí a leer los clasificados, fúnebres y hasta la contratapa”, rememora entre algunas de las anécdotas compartidas con la familia y amigos. También recordó la costumbre de “no desperdiciar ni una página” del diario, como ocurría en el hogar de “Oshko”. Actualmente, como muchos jóvenes que siguen la propuesta de las redes sociales de EL LIBERAL, Oscar destacó los contenidos informativos de la web y el impacto en la juventud, como una de las renovaciones más especiales y que está más a tono con su manera de conectarse con las noticias. “Ahora con la parte audiovisual y las notas que difunden, me siento más a gusto, y eso habla muy bien del diario y sobre todo, demuestra la adaptación que está teniendo con las nuevas tecnologías. Hay medios que no lo saben hacer, y EL LIBERAL ha sabido hacer cosas interesantes a través de las redes sociales, porque mucha gente se prende a las noticias que difunden desde Facebook, Instagram. Todo pasa por ahí ahora”, comentó “Oshko”, el humorista que se hizo famoso a través del programa “Chango Show”, y hoy, además del boom de visitas que es su cuenta en Youtube, es productor audiovisual y trabaja en una empresa de marketing digital, y es editor de videos de la Ucse.