Fotos "Los argentinos tienen una naturaleza emprendedora admirable"

03/11/2018 -

Para Israel, según en la visión del embajador Ilan Sztulman, "la Argentina es un líder estratégico" que podrá superar la crisis. "Tras casi 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, el vínculo entre nuestras naciones es cada vez más estrecho. El crecimiento de los Estados tiene como base fundamental la cooperación, y el lazo entre Argentina e Israel es un fiel reflejo de ello", apuntó. Consideró que Argentina "alberga a una de las comunidades judías más importantes a nivel global. Asimismo, este país ha sido una referencia en la región en diversos campos. No hay día en que no me sorprenda por la potencialidad del capital humano que hay en este país. Tiene universidades de primera línea y una naturaleza emprendedora admirable. Sé que son momentos difíciles en términos económicos. Mi país también ha sufrido hace algunos años una crisis económica muy difícil con altos grados de inflación. Lo hemos superado y estamos seguros que Argentina también lo hará. No sé cuánto tiempo llevará, soy diplomático, no adivino, pero estoy convencido que tienen todo para salir adelante", subrayó. Sobre la posible compra a Israel, tanto de equipamiento para seguridad o defensa para nuestro país, Sztulman recalcó que la agenda en materia de seguridad "no está restringida a "compras", sino que contempla capacitaciones, entrenamiento, programas colaborativos y también adquisición de equipamiento. Nuestras fuerzas de seguridad se encuentran en formación permanente. Nos enorgullece compartir experiencias en ese proceso constante con la Republica Argentina. Somos un país amigo, somos socios en la lucha contra el terrorismo. Tenemos una historia conjunta de dolor y un futuro próspero por desarrollar en conjunto", concluyó.