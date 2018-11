Conmebol confirmaría hoy a River como finalista de la Copa Libertadores

Fotos ESCÁNDALO El segundo partido entre Gremio y River parece nunca acabar y será la Conmebol la que tendrá la última palabra para definir la cuestión.

03/11/2018 -

Finalmente la Conmebol dejó en suspenso el fallo que podría confirmar a River Plate como el rival de Boca Juniors para dirimir el título de campeón en la Copa Libertadores de América.

Cuando todo parecía que ayer se iba a dar a conocer el veredicto, nada de eso ocurrió y se especula que hoy al mediodía, la entidad que rige el fútbol sudamericano con sede en Paraguay, resolverá el reclamo que presentó Gremio de Brasil contra los "Millonarios" por la violación a la sanción impuesta al entrenador Marcelo Gallardo.

Más allá de que falta la confirmación, la final de la Libertadores será histórica con un superclásico que va a marcar un antes y un después en el fútbol argentino. La Conmebol no dará lugar al reclamo que hizo Gremio por la sanción que no cumplió Gallardo en el partido de vuelta de semifinales y confirmará que el Millo estará en la gran definición de la Copa ante Boca. Eso sí, el entrenador de River sufrirá una dura sanción.

No está claro de cuántos meses sería la suspensión para dirigir partidos de Conmebol, pero eso no le impediría estar en una eventual definción en el Mundial de Clubes, un torneo organizado por la FIFA.

Árbitro chileno

Mientras en la Argentina se discutía si las finales se juegan con visitantes, en la Conmebol anunciaban al arbitro chileno Roberto Tobar para el duelo de Boca ante River. Sí, nuevamente aparecía River como finalista. Pero al rato se emitió un nuevo comunicado en el que se decía que este encuentro estaba sujeto al fallo de la Unidad Disciplinaria.

La Unidad Disciplinaria emitirá la resolución hoy. Gallardo, quien había sido suspendido por la Conmebol por ingresar tarde a jugar el segundo tiempo del partido de ida de semifinales, violó la prohibición de entrar al vestuario y tuvo contacto con sus jugadores. Y como el "Muñeco" fue captado por las cámaras de televisión y por gente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el equipo brasileño viajó a Paraguay y realizó un pedido formal ante la Unidad Disciplinaria para exigir que le dieran el pase a la final.

"Esperamos ganar 3 a 0 y enfrentar a Boca. Lo que pasó acá fue un incumplimiento del reglamento del Código de Disciplina de la Conmebol. Nuestro club entiende que tiene una excelente causa, unos excelentes fundamentos y que tiene razón en todo lo que postula", aseguró Romildo Bolzan, presidente de Gremio.

Desde la otra vereda, Rodolfo D’Onofrio fue claro y no entró en pánico: "River va a estar en la final".

Y Gallardo, el gran protagonista de esta historia, dio una conferencia de prensa para bajar un poco los decibeles y mostró una cara diferente a la que tuvo en Porto Alegre. "No hubo acto de indisciplina ni mucho menos, me parecía que era injusto. Cuando se actúa impulsivamente, con el corazón, pierde la razón. Si fue un acto de indisciplina por no cumplir las normas, pido disculpas como hice en mi descargo en Conmebol. No tuvo que ver con una actitud desafiante", aseguró.