Programa modificado y sin el "Millo" y el "Xeneize" en la 12ª fecha

Fotos RESOLUCIÓN River y Boca no tendrán actividad en la fecha 12 por sus compromisos en la Copa Libertadores de América.

03/11/2018 -

El clásico que jugarán Boca Juniors y River Plate dentro de ocho días por la ida de la final de la Copa Libertadores obligó a la Superliga Argentina de Fútbol a modificar días y horarios para el desarrollo de la duodécima fecha del torneo local, además de la postergación de los encuentros que debían jugar el "Xeneize" y el "Millonario".

Así quedó entonces organizada la fecha que se desarrollará entre los días 9 y 12 de noviembre: Postergados, River VS. Unión y San Martín (San Juan) vs. Boca.

Viernes 9 de noviembre, 19 Talleres vs. Aldosivi; 21, Atlético Tucumán vs. Rosario Central. Sábado 10, 19.10 Colón vs. Estudiantes; 21.20, Tigre vs. Argentinos. Domingo 11, 11, Huracán vs. Godoy Cruz; 13.15, Independiente vs. Belgrano; 15.30, Gimnasia vs. Racing; 17.45, Banfield vs. Lanús; 20, Vélez vs. San Lorenzo. Lunes 12, 19, Patronato vs. San Martín (T); 21, Newell’s vs. Defensa y Justicia.