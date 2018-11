Fotos EXPERIENCIA. El periodista de arnoticias.tv y Observador global cubrió la elección de Brasil que le dio la victoria a Jair Bolsonaro.

03/11/2018 -

Andrés Repetto también se animó a dar su perspectiva de la posible relación a establecerse entre Macri y Bolsonaro.

"El nuevo Gobierno de Brasil se encontrará con la realidad. Lo que me parece que hará este nuevo Gobierno en principio, es comerciar con todos los países que pueda, lo cual no está mal. Pero claramente ellos ven mucha ideología en el Mercosur en los últimos años, y responden con el bolsillo. Pero más allá de esta cuestión, tienen que haber situaciones geopolíticas y quizá que eso se imponga con el tiempo. La pregunta es ¿si Argentina no es prioridad para Brasil significa que seguiremos igual y no tendremos la importancia que tiene hasta ahora? Creo que Argentina no tiene que estar pendiente como quien perdió el amor de su pareja y es abandonado. Hay que esperar, porque hasta ahora hay mucho discurso y habrá que ver cuánto puede hacer este Gobierno brasileño de lo que dice", reflexionó el analista político .

Igualmente, se animó a definir a Bolsonaro: "es impredecible como Trump y eso es peligroso".

Consultado sobre qué pueden hacer los países de la región para colaborar en la crisis migratoria de Venezuela y Honduras, el periodista consideró que "se puede hacer mucho para solucionar el conflicto. Pero el gran problema es que Venezuela no quiere reconocer su crisis y por lo tanto, se niega a recibir ayuda. El tema es ver cuánto puede hacer la región y encima de eso, empiezan a surgir rumores de intervenciones militares que tienen que ser rápidamente negadas. Entonces vuelvo a lo mismo, nos encontramos con un problema latinoamericano. Lamentablemente no hay un liderazgo en la región y no hay un sentido de cómo se pueden solucionar ciertos temas".