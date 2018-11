"Tenemos un problema de debilidad institucional y no tiene que ver con ser de derecha o de izquierda"

Fotos CHARLA. Andrés Repetto visitará Santiago del Estero el próximo 11 de noviembre, en el marco de la Feria del Libro.

03/11/2018 -

Para el reconocido analista internacional Andrés Repetto, "si el ciudadano no toma acción de lo que pasa en los países de la región, lo que vamos a vivir van a ser más democracias fallidas", reflexionó sobre el estado actual de los países que lejos de rotularlos como gobiernos de derecha o izquierda, a su modo de ver la realidad, "hay una gran debilidad institucional que avanza en todo el mundo en diferentes hechos".

En diálogo con EL LIBERAL, el periodista que durante 12 años fue analista de política internacional en TN y Canal 13, decidió hace poco lanzarse como independiente a través de los portales: Observadorglobal.com dedicado a las noticias globales y Notio.com.ar portal de noticias nacionales.

Invitado por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana (Cyac), el prestigioso periodista y Licenciado en Relaciones Internacionales estará en Santiago del Estero el próximo domingo 11 de noviembre, en el marco de la 9ª Feria Provincial del Libro, para brindar una conferencia pública y gratuita titulada "La democracia en jaque", para explicar "lo que está pasando en la región y en el mundo, donde yo digo que la democracia está dejando de estar en moda", recalcó.

"Me interesa mucho poder compartir con los santiagueños lo que lamentablemente entiendo que es una fuerte debilidad institucional que avanza en todo el mundo en diferentes hechos", recalcó Repetto.

¿A qué se refiere cuando habla de debilidad institucional?

-Tenemos en la región un problema de debilidad institucional, y no tiene que ver con ser de derecha o de izquierda, sino con una situación que eventualmente permite a quienes están en el poder, seguir perpetuándose. Y por otro lado, algo más profundo que tiene que ver con la democracia debilitada, porque no se recicló, y porque la democracia no es representativa o no es participativa. No puede ser que sea solo votar cada cuatro años y después nuestra opinión no valga. Son muchos aspectos que indican que la democracia esté debilitada, porque deja de dar soluciones, y hay que tomar mucha conciencia de esto. Tiene que ver con la manipulación para seguir estando en el poder de la democracia, y a eso se suma también lo que está pasando en el mundo, con democracias que se autoproclaman como las mejores, como el caso de Estados Unidos, que está pasando por una situación alarmante y no se sabe aún cuánto ayudaron los rusos a que Trump gane la elección y, al mismo tiempo, está lo que pasa con las fake news (noticias falsas) y como esto dinamita la democracia, como pasa también con la corrupción.

¿Qué reflexión le merece la experiencia electoral que se vivió en Brasil con la victoria de Bolsonaro?

-Yo estuve hace poco en Brasil, cubriendo la primera elección, y fue realmente un gran escándalo el tema de la manipulación de la información, ya no de las redes sociales sino a través del whatsapp, y ya con una investigación en marcha. Pero fijate cómo, a partir de la debilidad institucional en este caso de Brasil, se da una situación especial de alguien que supuestamente no está dentro de la política y de pronto emerge. Y tenemos a Bolsonaro que es un personaje que tiene que estar aclarando que va a defender la democracia, la libertad y la Constitución ¿por qué un Presidente electo democráticamente tiene que estar afirmando que va a hacer eso siendo que es algo muy obvio? Hay un montón de hechos en nuestra región, como el caso de Odebrecht y la implicancia de políticos, que implicó la caída del presidente de Perú (Pedro Pablo Kuczynski).

Todas estas cosas empezaron hace un tiempo, y son cosas que pasan, y que muchas veces como no están en nuestro círculo más íntimo, creemos que "pasaron allá" y ese "allá", está cada vez más cercano.

¿Entonces cree que existen muchos problemas comunes en la región?

-Hoy tenemos una potencia como Brasil con un presidente impredecible, que está diciendo constantemente que va a respetar la democracia, la libertad y la Constitución. Lo que parecía alejado y pequeño, de pronto, empieza a trasladarse a diferentes partes no sólo de la región sino del mundo.

Creo que lamentablemente si el ciudadano no toma acción, lo que vamos a vivir va a ser democracias fallidas, como las de Rusia, con una pantomima de elecciones. Entonces la pregunta es: ¿lo que pasa en Venezuela no se puede dar en otro lugar? Yo, lamentablemente digo que sí, porque lo que está claro es que en nuestra región no supimos y no sabemos cómo hacer para solucionar el tema venezolano, y que aparte agravó aún más la crisis y lo derivó a un desastre humanitario a nivel regional. Hay que alertar sobre todo esto, porque todo está infectado, y como ciudadanos tenemos una doble responsabilidad, y no podemos quedarnos sentados en el sillón porque todo está pasando y nos toca de cerca.