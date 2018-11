Radical pide interna con Mac Allister por candidatura

03/11/2018 -

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Daniel Kronenberger ratificó su decisión de ser candidato a gobernador por el partido centenario y expresó que el mejor postulante para perder con el oficialismo justicialista, era su contrincante y correligionario Juan Carlos Marino que en dos oportunidades se postuló y perdió".

"Yo voy a ser candidato a gobernador y si Juan Carlos Marino (senador) también mantiene su postura de ser candidato por tercera vez, iremos a internas, porque lo que resuelva la Convención Provincial no es vinculante", declaró.

Kronenberger, actual vicepresidente de la UCR pampeana, afirmó que "el mejor candidato para que el radicalismo pierda ante el candidato del partido aliado, el PRO, que es Javier ‘Colo’ Mac Allister y ante el oficialismo, el PJ, es Juan Carlos Marino. Ya fue candidato dos veces y perdió".

La Convención Provincial del radicalismo, en su última reunión planteó la necesidad de que "el radicalismo evite internas y tenga un solo candidato" y esto se debe a que, en las últimas elecciones hubo internas con "un resultado negativo para nuestra fuerza ante nuestro aliado el PRO, por eso lo mejor es que no haya internas".

De todas maneras, aclaró que si Juan Carlos Marino sostiene su aspiración "iremos a internas, porque lo que resuelva la Convención no es vinculante. No es legal. La Carta Orgánica no faculta a la Convención a elegir uno u otro candidato".

"Los candidatos se dirimen en las urnas con internas", acotó.

El diputado nacional sostuvo que "lo que resolvió la Convención es una expresión de buena voluntad, pero no puede ser este órgano partidario el que defina quién de los dos será el candidato a gobernador por el partido".