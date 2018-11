Estabilidad cambiaria frena caída de la imagen de Macri, pero no aleja el escenario de balotaje

03/11/2018 -

De acuerdo con las mediciones realizada a nivel nacional por la consultora Ricardo Rouvier & Asociados, continúa la tendencia en alza de la imagen del presidente Mauricio Macri y de la gestión de Gobierno. Esto se produce por el retorno de la estabilidad cambiaria y por la sensación de cierto control del Poder Ejecutivo sobre la situación económica y política actual. La consultora señala sin embargo, que la calificación negativa del mandatario (55,4%) sigue superando a la positiva (41,3%) por 14 puntos. Además, pese a este leve mejoramiento, las expectativas sobre un progreso en el rumbo de la economía siguen siendo muy bajas (21,4%) y no se espera tampoco una merma inflacionaria. Otro dato que confirma esta encuesta es que a menos un año de las elecciones, se realizarán el 27 de octubre de 2019, se mantiene la tendencia de una hipotética segunda vuelta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner si ambos asumen las candidaturas por sus espacios. En esta última medición, la expresidente tiene una intención a voto de 29,2%, en tanto que Mauricio Macri está apenas por debajo con un 27,9%. Tercero en intención de voto se consolida Sergio Massa, con un 9,9%. Empate técnico El escenario electoral con las candidaturas de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri no muestra variaciones con respecto a septiembre. Un 60% del electorado se divide en partes iguales entre la expresidenta y el actual Presidente, mientras Massa capta hoy el 10% de electores. Un porcentaje similar se manifiesta indeciso. En un escenario de balotaje, las proporciones indican un empate técnico, donde ambos candidatos, Cristina Kirchner y Mauricio Macri están muy parejos. Hay que destacar que los que manifiestan que no votarían a ninguno más los indecisos suman casi un 22%. En cuanto a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, también muestra una estabilidad general en su imagen, con leves variaciones mensuales dentro del margen de error muestral. Sin embargo, la consultora indica que la tendencia en alza que registraba se detuvo en julio y "ahora muestra un lento retroceso desde esa fecha hasta la actualidad".