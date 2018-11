Prosigue la fecha 7 del torneo

03/11/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy varios partidos de la séptima fecha de la Copa Municipalidad de la Capital de divisiones formativas.

Por la zona A sólo habrá dos partidos: desde las 9, Jorge Newbery vs. Fernández BBC, en Preinfantiles, Mini y Premini; 15, Olímpico vs. Quimsa Rojo, en Preinfantiles, Premini y Mini.

Por la zona B se cumplirá la siguiente programación: desde las 10, Coronel Borges vs. Juventud BBC, en Premini y Mini; 10.30, Defensores del Sud vs. Contadores BBC, en Preinfantiles y Mini; 15, Quimsa Azul vs. Sportivo Colón, en Premini y Mini.

Tres partidos de la zona A fueron suspendidos de común acuerdo entre ambos clubes.