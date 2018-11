Quimsa deberá viajar a la ciudad de Asunción

Fotos OBJETIVO. El plantel de Quimsa está enfocado en ganar el grupo y acceder a la final de la Liga Sudamericana.

03/11/2018 -

Fiba Américas anunció oficialmente que la ciudad paraguaya de Asunción será sede de uno de los cuadrangulares de semifinales de la Liga Sudamericana, con la participación de Quimsa.

El conjunto santiagueño integrará el grupo E junto con Franca de Brasil, Libertad de Sunchales y Olimpia de Paraguay, el anfitrión.

La dirigencia de Quimsa se había ilusionado con ganar la licitación para ser sede, pero Fiba Américas se inclinó finalmente por la propuesta de Olimpia de Paraguay.

El martes 13 se cumplirá la jornada inaugural, en la que Quimsa enfrentará a Libertad, en tanto que Franca jugará frente a Olimpia.

El miércoles 14, la Fusión se medirá con Olimpia, mientras que Libertad tendrá por rival a Franca.

El jueves 16 se cerrará el cuadrangular, con Quimsa enfrentando a Franca, en tanto que Libertad se las verá con Olimpia.

El plantel de Quimsa se entrenó ayer en el Ciudad, con la mente puesta en la serie de octavos de final frente a La Unión de Formosa, en la que podría reservar a algunos jugadores para poder viajar luego a Asunción con el plantel completo.

La práctica tuvo como invitados especiales a Juan Manuel Leguizamón y Alfredo Degano, de la USR.

Por su parte, el grupo F se disputará en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde Flamengo recibirá a Baurú, Minas Tenis e Instituto de Córdoba.

La programación es la siguiente: martes 20, Instituto vs. Minas Tenis y Baurú vs. Flamengo; miércoles 21, Flamengo vs. Instituto y Minas Tenis vs. Baurú; jueves 22, Instituto vs. Baurú y Minas Tenis vs. Flamengo.

Los ganadores de cada grupo avanzarán a la final, en la que estará en juego la Copa Horacio Muratore. La final se jugará en una serie al mejor de tres partidos y definirá al campeón de la Liga Sudamericana 2018, que obtendrá el derecho a participar en la Liga de las Américas 2019.