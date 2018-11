"Los clubes deciden si habrá visitantes"

03/11/2018 -

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, aclaró que "no fue una imposición" sino una "sugerencia" que le dio a los clubes Boca Juniors y River Plate para que la final de la Copa Libertadores de América se juegue con hinchas de los dos equipos en ambos encuentros.

"Les hemos ofrecido a los clubes las condiciones para que jueguen con público visitante, después serán los clubes los que decidan hacer lo más conveniente. Nosotros, desde Nación y Ciudad garantizamos la seguridad para que haya visitantes", comunicó Macri por la señal de Fox Sports.

Y siguió: "Yo quise poner sobre la mesa la posibilidad de que quede en el recuerdo el partido completo. Sin visitantes es algo que le falta al espectáculo, aquella noche en cancha de River que ganamos la semifinal sin nuestros hinchas fue extraño el silencio, eso no representa al fútbol".

"No fue una imposición, un Gobierno no puede imponerle a un club de cómo organizar un partido. Dijimos que si quieren visitantes les damos las garantías, pero no fue una imposición, fue una sugerencia", resaltó.

Sobre algún pronóstico sobre la final, Macri aseguró: "No hay favoritos y menos en un Boca- River. Son partidos aparte".

"Creo que tenemos una gran posibilidad de vivir un hecho histórico e inolvidable y tiene que ser impecable. Por eso, hay que aceptar que uno va a perder, no puede quedar empatado, será duro para el que pierda, pero todos debemos saber que hay que aprovechar esta final", afirmó.

El primer mandatario se mostró a favor de la utilización del VAR: "Me parece muy bueno, haberse negado a usarlo generó muchas injusticias".

El presidente se refirió al seleccionado argentino y sostuvo que desea que "tenga estilo propio y juegue de la misma manera".