Gallardo: "Perdí la razón, actué impulsivamente"

Fotos DECLARACIONES. Marcelo Gallardo reapareció ayer y pidió disculpas por haber ingresado al vestuario en Brasil.

03/11/2018 -

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, aseguró en conferencia de prensa que ‘no hay argumentos’ para que a su equipo lo ‘saquen’ de la histórica final de la Copa Libertadores de América 2018 contra Boca.

Gremio de Brasil, eliminado por River en la semifinal que concluyó el martes, pidió a la Conmebol la exclusión del conjunto ‘Millonario’ porque Gallardo fue al vestuario a hablar con los jugadores en el entretiempo del encuentro en Porto Alegre, sin poder hacerlo por estar sancionado.

‘Actué impulsivamente y perdí la razón. Pero tengo tranquilidad y me parece que no hay argumentos para invalidar la situación que claramente hemos logrado en la cancha, que nos saquen de la final. No hay argumentos para que nos saquen de la final’, aclaró Gallardo.

‘Quiero aclarar que lo que dije el martes después del partido, lo de haber ingresado al vestuario y transgredir esa norma, tuvo que ver más con lo emocional que con una postura desafiante con la Conmebol’, manifestó el entrenador, quien hizo su descargo en forma escrita frente al organismo del fútbol sudamericano.

‘Me parecía que era injusta la sanción y las emociones también juegan. Me jugó en contra actuar impulsivamente. Fue lo que sentí y reflexioné en estos días. Cuando actuás con el corazón a veces perdés la razón. Y por eso pedí disculpas’, añadió el ‘Muñeco’ Gallardo.

La decisión de que hablara Gallardo y pidiera disculpas públicas -ante la posibilidad de una dura sanción- la tomaron en conjunto el DT, su representante, uno de los abogados del club, Gonzalo Mayo (del departamento de legales), y el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio.

‘No me puedo arrepentir de algo emocional. No tenía pensado bajar. Fue algo impulsivo, sanguíneo. Hay que estar en el momento para saber lo que se siente. Asumo mi responsabilidad, transgredí una norma, pero no fue desafiante’, sostuvo Gallardo.

‘Esperaré la sanción a través del descargo que hicimos. Después de eso, empezaremos a enfocar el partido de la semana que viene con muchísimo entusiasmo, ganas, decisión,’ explicó el DT.