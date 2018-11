Mucha acción para el hockey

03/11/2018 -

La Federación Santiagueña de Hockey hará jugar hoy y mañana una nueva fecha de Torneo Anual Tarjeta Sol. En cancha del SLTC, mañana: a las 8, en 7ª división, CAC C vs. SLTC; 9, en 7ª, Mishqui Mayu HC vs. Athenas HC; 10, en 7ª, Old Lions Rojo vs. C. Docente; 17, en 1ª D, Ucse vs. H. Termas; 18.30, en 1ª D, SLTC A vs. SEHC; 21.30, en M, Mishqui Mayu HC vs. Lugus HC. En OLRC: a las 17, en M, Old Lions RC vs. Mishkylas VC; 18, en M, C. Docente vs. Círculo SC; 19, en I, Old Lions RC Rojo vs. SEC. La acción seguirá mañana.