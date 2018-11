Fotos Al bandeño sólo le importa "deshacerse de lo que se tenga que tirar" sin importar el lugar ni cómo se lo use

"Los baldíos y descampados de nuestra ciudad son víctimas de la poca conciencia de algunos vecinos que los utilizan para arrojar basura. La Municipalidad trabaja, los vecinos denuncian, pero no existe una salida concreta a la problemática", denunció la comuna bandeña mediante un parte de prensa. Afirman que "son innumerables los espacios al aire libre que existen en la ciudad de La Banda y muchos de ellos son utilizados por algunos vecinos como basurales, que con el correr del tiempo y la sumatoria de inconscientes cuesta erradicarlos totalmente. Sectores como baldíos, plazas, terrenos abandonados y otros, demuestran que no importa la ubicación del lugar mientras el objetivo esté cumplido: deshacerse de lo que se tenga que tirar". En este sentido, recordaron que existe una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, que explica: "A los conductores de vehículos, camionetas, camiones que sean sorprendidos arrojando residuos o basura en lugares no autorizados por el municipio, se les labrará el acta de infracción correspondiente, sin prejuicio de poder secuestrar la unidad por el tiempo que fije el organismo competente, si la gravedad de la situación así lo requiere". Sin embargo, "a nadie parece importarle la ordenanza vigente, aunque a veces es una cuestión de sentido común", agregan. Vecinos bandeños manifiestan que "esto se puede ver en las calles de la ciudad, y que es una irresponsabilidad de la gente. Además, destacaron que el vecino hace llevar su basura con carritos que van y arrojan la basura donde quieren, lo que hace que ellos no la vean, pero que contaminan otros lugares. Además eso se evita si se saca a horario los residuos en cada casa". Asimismo, desde el área de Higiene, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, remarcaron la importancia de trabajar en conjunto entre municipio y vecinos para que nuestra ciudad sea cada vez más limpia y saludable. Cabe destacar el trabajo de las brigadas dependientes de esta área y la utilización de la maquinaria que el municipio posee para estos trabajos, para el correcto y eficaz trabajo en pos del mantenimiento de la higiene de la ciudad. Con esta tarea se pretende eliminar los sectores de concentración de basurales para evitar la proliferación de alimañas e insectos, de manera de contribuir a la seguridad de la comunidad y el cuidado del medio ambiente.