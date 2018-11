"La Costa" conmovió con su radical cambio de vida

03/11/2018 -

Es una artista transformista. Se llama Gonzalo Costa, pero se la conoce con el nombre de "La Costa". Ganó fama con su humor particular, y sus reflexiones a modo de stand up en las redes sociales. Pero no es por eso que está en boca de todos, sino por su lucha contra la obesidad, a la que finalmente está logrando vencer.

Llegó a pesar 192 kilos hasta que tomó la decisión de someterse a un by pass gástrico y comenzar una nueva vida. Desde ese momento, a través de Instagram fue compartiendo con sus seguidores el antes, el durante y el después de ese largo proceso.

Ahora sorprendió con una emovita carta en la que cuenta cómo está viviendo con estos 75 kilos menos. "11 meses. 330 días creo que son. O más o menos. Parece que fue ayer. Mentira. Todos los días que me despierto me acuerdo de aquel 1º de diciembre donde crucé la barrera", dice en el conmovedor escrito que acompañan los 6 videos en los que responden las inquietudes de muchas personas que como ella quieren otra oportunidad.

"Si tu mano te deshonra, cortátela y yo fue lo que hice. Me corté el estómago, me corté la deshonra. En ese instante en que me vi y comprendí que nadie podía ayudarme más que yo misma. Y mis santitos queridos. Y mis médicos. Y no estaba tan sola en esto como sentía. Un clamor afectivo y luego popular me hizo dar el paso. Dejar el sollozo y la nostalgia y dejarme abrazar", sigue.

"Lucharla todos los días pero ahora es distinto porque a cada momento tengo que tomar una decisión saludable. Claro que perdí el pelo y la piel me quedó hecha jirones. No hay manera de perder 75 kilos (si, son 75 kilos desde que empezó todo esto) y que el banquete que me di desde los 5 años sea gratis", reflexiona.