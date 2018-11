A Soledad Fandiño no le gustó que Laurita Fernández le insinuara que para verla en "Sugar" tenía que pagar la entrada

03/11/2018 -

Después de estar viviendo 7 años fuera de la Argentina a raíz de su relación con René Pérez, más conocido como "Residente", la actriz Soledad Fandiño regresó a la televisión de la mano de "ShowMatch", y ganó protagonismo por su pelea con Laurita Fernández, una de las jurados del Bailando.

Fandiño es una de las exparejas de Nicolás Cabré, el actual novio de Laurita, por lo que se podría suponer que la enemistad tiene su origen ahí. Pero no. El enojo de Fandiño viene por una falta de "generosidad" de la jurado y bailarina.

"Nosotras no nos conocíamos personalmente. Sí sabía que ella estaba en 'Sugar' y que Nico Cabré estaba con ella. Entonces dije ‘tengo que ir a ver Sugar’, porque la verdad es que no había ido y sabía que estaba buenísima. Entonces, Nicolás Villalba (el bailarín que la acompaña en la pista de 'ShowMatch') me dijo que adelante estaba Laurita, que por qué no se lo decía con buena onda", comenzó revelando Fandiño en "Los Ángeles de la Mañana". Y continuó: "Me presenté. Ella no fue muy cordial que digamos. Le dije ‘hola, soy Soledad. Sé que estás bailando con Nico en Sugar y me encantaría ir a verlos porque no vi la obra’. Me dijo que sí, nos quedamos hablando. Ahí fue cuando me dijo que cuando ella era chica compraba mis bombachitas en Liniers. Fue como... (múltiples gestos de sorpresa e indignación). Fue raro... Yo me esperaba más un ‘¡¡vení cuando quieras a Sugar!!’".

Soledad Fandiño nunca fue a ver el musical "Sugar". Como se recordará, cuando Laurita dijo en el "Bailando" que no conocía a Soledad, ésta le contestó públicamente: "Preguntale a tu novio, que él sí me conoce bien". Lo cual fue motivo de numerosos memes.