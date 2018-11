"Hay directivos de la industria que no conocen ‘Help’ de Los Beatles"

03/11/2018 -

Lisandro Aristimuño tiene la gimnasia de los compositores y productores, pero al hablar sobre lo que admira de quienes son capaces de dar vida a un hit, se le torna difícil.

"Hay gente que labura muy bien en la industria. Igualmente el negocio ha cambiado mucho, la tecnología ha hecho grandes aportes también en la parte de los negocios como que alguien pueda ser escuchado rápidamente y no tengas que convencer a un señor... Era bastante heavy eso, antes tenías que ir a las compañías, dejabas tu demo y un tipo decidía si eras bueno o no. Ahora es más democrático. Se logra que la persona decida qué escuchar, no que vos le digas qué tiene que escuchar. Eso cambió mucho y por eso la industria cayó tanto, se amplió y los tipos no tienen el control de esto. Es un tsunami de música. De cualquier manera hubo grandes productores en las empresas multinacionales, a veces gracias a ellos hemos tenido la posibilidad de tener a estas bestias que nombrás. Pero después fue decayendo bastante. Yo he sabido de tipos que estaban en ese puesto y no estaban por lo musical, le preguntabas si conocían ‘Help’ de los Beatles y no tenían ni idea. Las ofertas de las grandes discográficas llegan cuando ya estás en carrera, digamos. Igual, de cualquier manera, en mi caso, cuando tenía el demo de mi primer disco nunca lo llevé a una multinacional, ya tenía claro que no quería entrar ahí. Aunque hubieran querido, no los dejaba".