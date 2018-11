Aristimuño revela el origen de sus creaciones mixtas

03/11/2018 -

El cantautor Lisandro Aristimuño, que el 7 de diciembre cerrará su gira "360 grados" de presentación de su disco "Constelaciones" en el teatro Ópera, consideró que el avance tecnológico ha democratizado el acceso a la música del público aunque se quejó de que haya "directivos de grandes sellos que no conocen el disco ‘Help’ de Los Beatles".

Este año, Aristimuño ya llenó el Luna Park, giró por España y México y fue elegido por David Byrne para abrir su concierto en Buenos Aires, por lo que busca cerrar el 2018 con un concierto más relajado en el Ópera.

Sobre el lenguaje musical que empezó a sonar masivamente y tiene que ver con unas mixturas con el folclore, el rock, el pop y un poquito de urbano, Aristimuño dijo: "La verdad que cuando yo lo hice fue algo realmente muy natural, por el hecho de haber tenido en casa muchos discos de folclore junto con Led Zeppelin y Los Beatles. De repente había un disco de Chabuca Granda, Inti Illimani o Silvio Rodríguez, todo el folclore latinoamericano. Nunca discriminé eso a la hora de hacer música, entonces a la hora de componer me salía todo junto lo que escuchaba por la edad que tenía de adolescente, que en ese momento escuchaba Soundgarden o toda la movida más grunge de los 90 y Pearl Jam también. Todas esas bandas estaban ahí y a la vez escuchaba todo eso que estaba en mi casa, Rubén Blades o Carlos Vives. Cuando me vine para Buenos Aires (desde Río Negro), salió mi primera canción y surgió esa mezcla de sonidos y de estilos. Después también se unió la computadora a esa creatividad: yo en la Patagonia no tenía una computadora muy buena y acá usaba la de mi primo que ya tenía programas de música y me la prestaba, y ahí armaba cosas medio electrónicas. Ahí surgió esa cosa urbana, un poco en Buenos Aires. Si lo tuviera que definir, en la Patagonia estaba la criolla, acá estaba la computadora y en mi adolescencia todo ese rock que conté".