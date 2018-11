El jurado la mimó siempre

03/11/2018 -

Además de "Tini" y Soledad, el resto del jurado también alabó tu trabajo.

La verdad que no me lo esperaba porque, como te decía, estaba tan nerviosa que para mí no había cantado de la mejor forma y no había dado todo lo que tenía para dar. Entonces, no esperaba que el jurado me haya visto de esa forma. Me esperaba que me corrijan algo, que me digan que capaz que en la afinación no había estado perfecta y, la verdad, no me han dicho nada. Me han hecho sentir muy bien, saber que puedo expresar y transmitir y esto es lo que me parece lo más importante a la hora de cantar.

Sigues apostando a lo que te ha gustado toda la vida, la música.

La verdad que sí. Al momento de presentarme en televisión por segunda vez lo he dudado bastante porque si bien lo de ‘High School Musical’ ha sido una experiencia hermosa no sé si la tele es el lugar en donde me siento más cómoda porque tiene un montón de cosas que no están buenas. Yo había decidido seguir por el teatro, por los musicales, que es lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, y la verdad que es un lugar que me parece mucho más sincero. Es otro el trato con el público. Me siento más cómoda y siento que puedo dar todo de mí en un teatro que en la tele, pero siempre está como la tentación de decir quiero estar ahí, quiero volver a hacerlo, que la gente me vuelva a ver porque hace mucho que no aparezco. Es como que todos terminamos eligiendo siempre lo mismo.