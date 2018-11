Sofía Agüero Petros: "No he cantado de la mejor forma que quería cantar"

03/11/2018 -

¿Cómo vives este regreso a la televisión y el logro obtenido en "La Voz Argentina"?

Lo estoy viviendo como un deja vu de todo lo que fue Disney cuando estuve en "High School Musical: La Selección", con la diferencia de que hoy están las redes sociales que en esos momentos no estaban. Ahora, con mi participación en "La Voz Argentina", se me trabó el Instagram por la cantidad de mensajes de apoyo que me envió la gente. Muy lindo todo. Estoy muy feliz por este regreso y por el incondicional apoyo que tengo de la gente.

¿Cuáles son los pasos que vas a dar luego de haber superado la instancia "A Ciegas"?

En el programa, ahora, siguen ‘Las Batallas’. Allí, competimos dos del mismo equipo cantando a dúo y queda uno solo.

¿Estás preparando el tema o compites con la misma canción de "A Ciegas"?

El tema lo da la producción. Nos da un tema a los dos juntos y tenemos que ir a ensayar. Tenemos una semana para ensayarlo y después competimos.

¿ "Libre soy", la canción que interpretaste, la eliges vos o te lo determina la producción?

El tema te lo da la producción. A la hora de hacer la audición iba a cantar un tema de Beyonce y en la fila los chicos me dicen que te piden cantarla en español. Entonces, ahí fue que me pregunté si qué tema me sabía en español. La verdad que me sabía ese ("Libre soy") por hacer un musical de Frozen. Era el único que tenía en la cabeza y me sabía toda la letra. En ese momento no sabía quién iba a ser el jurado. Después, cuando me enteré de que iba a ser "Tini" (por Martina Stoessel) decía que ojalá que le guste ya que ese tema lo había cantado ella y que le había llegado al corazón.

¿Qué crees que le llegó de tu voz, a "Tini", para que ella se diera vuelta y te escogiera para ser parte de su equipo?

A la hora de preparar el tema lo hice con coach vocales personales y no del programa. El objetivo, tal como le decía también a mi profesora, era transmitir. Mi profesora me decía que no importa si desafinaba pero al final lo que uno elige es cuando te llegue al corazón. Mi idea era concentrarme en no cantarlo perfecto sino poder transmitir a la gente lo que estaba queriendo decir. Ha sido un trabajo de una semana de ponerme a pensar qué significa la letra para mí. También ha estado un poco editado el programa porque, obviamente, hay que acortar los tiempos. La "Sole" (por Soledad Pastorutti) me dice que ella también se hubiera dado vuelta porque le había encantado, pero que no quería pelear con "Tini". Esa parte no está puesta pero te la cuento.

¿Qué sensaciones te embargan a tanto tiempo de haber participado en "High School Musical" y, diez años después, en "La Voz Argentina"?

Es diferente porque hoy lo vivo de otra manera al haber pasado tanto tiempo. Hoy soy otra persona. En ese momento tenía 18 años. Hoy lo vivo con otra madurez, con otras expectativas y con otros objetivos. En ese momento era muy chica e ingenua. Uno pensaba que a partir de ahí iba a ser una estrella y que nunca más te vas a bajar de ese lugar. También por eso es una de las cosas por la que había decidido alejarme un poco de la televisión, que tiene mucha exposición y te hace subir a un lugar que después es difícil toparse con la realidad y darse cuenta de que esa no es la realidad sino como que es el boom del momento. Es por eso que decidí hacer cosas con menos exposición como es el teatro. Pero, hoy, después de diez años, cuando he visto el casting de "La Voz Argentina", decidí presentarme pero con otro objetivo: que la gente me mire y que se me puedan abrir puertas en lo que elija hacer después. No me presenté con el objetivo de ganar, ni producir un disco, ni ser la súper estrella. Me lo tomo con mucha más calma. No es que tenga las expectativas muy altas.

Esa seguridad y claridad de objetivos te ha llevado a pararte bien en "La Voz" y a obtener ese lugar tan deseado por todos.

A la hora de ir al casting me sentía con esa seguridad: voy, me presento, canto y si quedo, buenísimo. Un casting más y no quedo porque, la verdad es que he hecho un montón de audiciones en las que no he quedado. No es que en todas las que voy quedo. Pero, sinceramente, cuando me han llamado y me dijeron que había quedado, para mí ha sido como muy difícil la audición "A Ciegas". Por ahí, capaz, no se ha notado mucho en la pantalla, pero ha sido como una semana difícil porque me ponía mucha presión a mí misma de saber que ya había aparecido en la televisión una vez y como que esta vez no podía decepcionar a la gente o no podía fracasar. Pensaba que si nadie se daba vuelta era como muy difícil mostrar esa imagen ahora. Mis amigos y mi familia me han contenido un montón diciéndome que yo no tenía que demostrar nada a nadie sino hacer lo que me haga feliz. El día de la audición se notaba mucho mis nervios y no he cantado de la mejor forma que quería cantar. Tenía mucha presión encima. Después, ahora, es como otra cosa, lo disfruto.