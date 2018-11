Acusan a Harvey Weinstein de agresión sexual y acoso a modelo de 16 años en 2002

03/11/2018 -

Una modelo polaca se sumó a una demanda colectiva contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein bajo alegaciones de agresión y acoso sexual que se remontan a 2002, cuando ella tenía 16 años.

De acuerdo con el portal de espectáculos Page Six, la también aspirante a actriz, cuya identidad no se conoce, es la décima mujer que se suma a una demanda por agresión, lesiones y extorsión contra Weinstein, The Weinstein Company y el estudio de cine Miramax. Se trata de una enmienda a la demanda colectiva interpuesta en junio por tres mujeres en un tribunal federal de Manhattan, y recoge que la joven y Weinstein habían acordado un almuerzo de negocios pero el productor la llevó a su apartamento y la presionó para mantener relaciones sexuales. Weinstein, que había conocido a la modelo tres días antes y sabía que tenía 16 años, "no perdió tiempo en pedirle sexo agresiva y amenazantemente", cita Page Six, que agrega que la sujetó a la fuerza para que le masajeara el pene y ante su negativa a acceder a las relaciones finalmente la dejó ir. Los documentos legales indican que Weinstein la acosó sexualmente durante los siguientes diez años bajo el argumento de que si quería lograr una carrera en el cine debía ceder a sus demandas, pero ante su resistencia "se aseguró de que nunca recibiera trabajo".