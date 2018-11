Sol Pérez abandonó de la pista furiosa porque la acusaron de plagio

Fotos Se vivieron momentos tensos.

La presentación de Sol Pérez en la pista del Bailando 2018 terminó con un escándalo y con la ex "chica del clima" abandonando el estudio furiosa por las devoluciones.

Es que Marcelo Polino acusó al equipo de haber plagiado un baile muy conocido y la coreógrafa, Soledad Bayona, quedó indignada.

"Sol tenés que invertir más tiempo en los ensayos porque tenés potencial. Para mí podés llegar más lejos. Podés avanzar en el panelismo, en el baile, en la revista. Hoy, ahí", le dijo Ángel que la puntuó con un 4.

Laurita Fernández tuvo el voto secreto, pero su crítica fue dura: "A mí me pareció que el concepto que eligieron quedó pobre para lo que se vio. Me hacían falta más cosas. Vinieron acá pero no hubo impacto. Hoy a Sol la vi más tranquila. No me causó nada".

Florencia Peña se sumó a sus compañeros y tras ponerle un 5, cuestionó la actitud de Sol de enojarse siempre: "lamentablemente estamos acá para puntuarlos y decir lo que nos parece. No te tenés que enojar por eso. Es muy difícil hablar con vos cuando te cerrás".

En tanto Polino fue tremendo con su palabra: "Yo veo mucho cine y vi una película en la que chorearon de ahí. Es un plagio. Es tal cual. Lo acabo de chequear en el teléfono. Está afanosamente inspirado. Están tan enojados... Aflojen. Esto no es bardear. Buenas noches", cerró poniéndoles un 3.

Para colmo, el equipo pidió que intervenga el BAR, que también coincidió con el jurado. Lourdes quiso hablar, Sol abandonó la pista y tras ponerle un menos uno, le dijo que era una maleducada.