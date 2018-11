Las redes y las aulas

03/11/2018 -

RECONOCIMIENTO

La historia del talentoso joven folclorista

“Cuando salí en el diario, después me llamaron para participar en el Festival de Cosquín”

La difusión del quehacer musical folclórico santiagueño representa sin dudas una de las tantas vetas informativas que más eligen nuestros lectores. El músico santiagueño Álvaro Otinetti recordó cuando siendo pequeño, “veía en las páginas de EL LIBERAL las declaraciones de muchos artistas reconocidos”, hasta que una vez, le tocó ser parte de las páginas del diario para hacer conocer su propio trabajo artístico.

"Una de las anécdotas que más recuerdo, es cuando salí en EL LIBERAL, difundiendo mi trabajo, y fue a partir de allí que gracias a la difusión de la noticia, me eligieron para participar en el Festival de Cosquín. Por eso agradezco el trabajo que con tanto amor desarrollan diariamente desde la Redacción, sobre todo porque nos permiten a los artistas dejar también nuestro mensaje de lo que pensamos", remarcó.













APUESTA

El suplemento Viceversa, refugio del arte y la cultura santiagueña “Con mucho gusto saludo a EL LIBERAL en su 120º aniversario de vida. Tengo la edad justa para notar los cambios de soporte por los que pasó el medio desde que internet es de uso corriente. De un tiempo a esta parte además se ha venido transformando en una plataforma indispensable para autores jóvenes y productores culturales en general, quienes encuentran cobijo y un espacio de difusión entre las páginas del Viceversa”. 

MARIO LAVAISSE Psicólogo/Editor en jefe de la Editorial UMAS













NOVEDAD

Patricio es vendedor de café y se mantiene informado a través de las redes sociales

“Leer las noticias de EL LIBERAL por Instagram se ha vuelto una costumbre”

Desde hace 2 meses, Patricio Pallares vende café y licuados en la plazoleta “Conquista del Desierto”, en la esquina de las calles Buenos Aires y Libertad de la capital santiagueña. Cuando EL LIBERAL difundió la información sobre su innovador y económico emprendimiento de café ambulante, su trabajo alcanzó mayor visibilidad, sobre todo por el impacto que generó la noticia audiovisual a través de las redes sociales.

“Cuando fui noticia en EL LIBERAL noté que empecé a tener mayor clientela y todo gracias al trabajo que hacen a través de internet. Ahora leerlos todos los días se ha vuelto una costumbre, sobre todo mediante Instagram”, relató Patricio, dueño de “Street Coffe”. “El día que salí en el diario tuve un antes y un después.

Yo no sabía del uso que se hacía al diario desde Facebok e Instagram, y hoy me doy cuenta que muchos jóvenes se enteran de las noticias por las redes, que es lo que más consumen los chicos. Se nota que EL LIBERAL cubre otro segmento que a lo mejor antes no llegaba. Ojalá que ese crecimiento siga en ascenso", deseó el conocido vendedor de café del centro santiagueño.













ARTE

Vanesa Reuter, la madre de los bailarines contó cuando sus hijos fueron conocidos gracias a EL LIBERAL

El día que Lautaro y Solana fueron noticia en el mundo bailando tango

Vanesa Reuter, profesora de danzas y una de las responsables de la Academia Rumores de Milonga, es madre de Lautaro Levato Reuter (12) quien con su compañera de baile Solana Fernández Fuentes (9) salieron campeones del mundo en un certamen de tango en Colombia. Son lectores del diario por una tradición familiar, y cuando los niños fueron noticia internacional, siguieron de cerca cada publicación sobre el trabajo artístico y los logros cosechados de los pequeños.

“El acompañamiento y la difusión de EL LIBERAL en todos los momentos vividos por Lautaro y Solana fueron fundamentales para el conocimiento de la comunidad santiagueña de su corta, pero importante trayectoria, teniendo en cuenta que son los primeros campeones mundiales de la Argentina. Recordamos cuando estuvimos en el programa de Marcelo Tinelli y el diario constantemente estuvo en contacto con nosotros.

Es más, nunca nos vamos a olvidar que apenas llegamos a Santiago se graficó en la tapa del suplemento Pura Vida, la fotos de los niños. Hace poco estuvimos por Europa y EL LIBERAL mantuvo a todos informados de lo que hacíamos y por suerte, nuestros amigos podían saber todo lo que hacíamos y los lugares por donde estábamos", relató Vanesa.













EXPERIENCIA

Desde el ámbito educativo, reconocen el aporte del suplemento destinado a los niños y adolescentes

“Es interesante todo lo que podemos explorar y reforzar en conocimientos gracias al Tintero”



Estudiar, aprender y también encontrar la veta del entretenimiento, es uno de los objetivos fundamentales que el suplemento “Tintero” cumple a partir de su amplio contenido con los niños de la escuela primaria. Tal es el caso de los alumnos que asisten al quinto grado de la Escuela Nº 1.241 “Benjamín Santillán” del barrio Coesa de la ciudad capital, quienes desarrollan un original proyecto educativo, mediante el cual utilizan el suplemento “Tintero”, que publica todas las semanas EL LIBERAL.

“El taller de Tintero es de gran utilidad para los alumnos. Se trabaja todo el suplemento, desde análisis de la tapa, efemérides, ciencias naturales, historia, juegos de laberintos y rompecabezas, coloreo de animales, lectura, transcripción e interpretación de textos, son apenas algunas de las temáticas que se trabajan en el aula”, según contó la Dra. Sandra Esperguín, autora intelectual del trabajo educativo con el suplemento que brinda EL LIBERAL.

“Vemos toda la información que tiene el suplemento, y se generan muchas actividades. Todo el tiempo sacamos provecho del material. Los mismos padres nos comentan que ellos mismos se compenetran con las actividades para la semana siguiente, más allá de los que se realiza en los talleres, y eso es bueno que lo continúen los padres. Es sumamente interesante todo lo que podemos explorar y reforzar en conocimientos gracias al Tintero”, reconoció la docente.