Hoy se juega la cuarta fecha del campeonato loretano de básquet

Fotos Hoy se disputa una nueva fecha de la Liga Loretana de Básquet.

Hoy 14:31 -

LORETO, Loreto (C) Con marcado entusiasmo se disputa hoy la cuarta fecha del torneo de básquet local, que está organizado por la Liga Loretana de Básquet que puso en juego la Copa “Asociación Atlética Quimsa”, en honor a unos de las instituciones más importantes del baloncesto de nuestra provincia que milita en la Liga Nacional de Básquet (LNB).

En la fecha se enfrentan -a partir de las 18- en el predio de Estrellas Verdes, Yanarcaj Básquet Bol Club, vs. Estrellas Verdes; en el segundo Remanso Básquet Bol Club vs. San Martin Básquet Bol Club. En la oportunidad queda libre Amigos del Básquet.

En la fecha anterior se produjeron los siguientes resultados: Estrellas Verdes 83, Remanso B. B. C. 64; San Martin Básquet B. B. C. 61, Amigos del Básquet 62. Libre Yanarcaj.



La tabla de posiciones faltado computar una fecha queda de la siguiente forma: 1 Estrellas Verdes; 2 Yanarcas B. B. C.; 3 Amigos del Básquet B. B. C.; 4 Remanso, San Martin B. B. C.