CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de noviembre de 2018
A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI.
Por El Liberal
04/11/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.45 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO
19.15 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. REGATAS
18.30 DALE FERRO
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 EL PODIO
20.00 MORENA TV
21.00 DE A DOS
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES - VIVO
00.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.21 EL INMORTAL
04.40 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
05.03 BATMAN Y HARLEY QUINN
06.26 MARTE NECESITA MAMÁS
08.06 VOLVER AL FUTURO
10.29 KING KONG
14.15 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
16.59 LOCOS EN BROOKLYN
18.42 DOS TIPOS PELIGROSOS
21.00 EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL INFINITO
23.10 KING KONG
TNT
02.39 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
04.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA GRAN AVENTURA LEGO
07.30 ALBERT
09.01 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
10.58 DINOSAURIO
12.24 MALÉFICA
14.05 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
16.56 JACK Y JILL
18.48 LA PROPUESTA
21.00 EL SECRETO DE SELENA
22.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
00.23 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
TCM
00.21 ALERTA EN LO PROFUNDO
02.10 DRACULA A.D. 1972
03.51 LOST
04.35 LOST
05.21 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.58 CASADOS CON HIJOS
07.23 CASADOS CON HIJOS
07.48 LA NIÑERA
08.10 LA NIÑERA
08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.23 CASADOS CON HIJOS
09.47 CASADOS CON HIJOS
10.09 LOST
10.57 LOST
11.42 LA NIÑERA
12.04 LA NIÑERA
12.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.18 CASADOS CON HIJOS
13.43 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
15.31 WATERWORLD
17.51 ALERTA EN LO PROFUNDO
19.38 UNA TORMENTA PERFECTA
22.00 EL PATRIOTA
SPACE
00:10 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
02:02 SOBREVIVEN!
03:39 CARRERA MORTAL 2
05:24 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06:00 ONG BAK: EL INICIO
07:42 COLD WAR
09:17 JOHN Q
11:24 EL DESTINO DE JUPITER
13:42 AL FILO DEL MAÑANA
15:50 RESCATE DEL METRO 123
17:50 EL APRENDIZ DE BRUJO
19:54 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA
22:00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
A DÓNDE IR
CAYOCOCO
(AUTOPISTA PERÓN)
HOY, A LAS 22, CONCIERTO DE
NO TE VA GUSTAR.
CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* HOY, A LAS 21, TEATREANDO
REPONDRÁ “DESDE EL JARDÍN DE
SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI
Y GUSTAVO INFANTE.
* SÁBADO 10, A LAS 22, HYPNOSIS
HARÁ UN HOMENAJE A
QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
HOY, A LAS 21.30, EN EL SALÓN
DE LOS ESPEJOS, REALIZARÁ UN
CONCIERTO “BANANA” PUEYRREDÓN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* HOY A LAS 21, CON ENTRADA
GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA
LUGONES TE INVITA A BAILAR
TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:25
(Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 20:00
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:20 (Cast) 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
20:30 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00
(Cast)
GONJIAM: HOSPITAL MALDITO
(2D)
TERROR (+13 AÑOS)
20:10 (Cast) 22:20 (Subt) 00:25
(Subt)
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20
(Subt) 22:00 (Subt) 00:50 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP CASTELLANO
2D 18:20 - 20:20- 22:40
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50
BOHEMIAM RHAP SODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)
VENOM 2D APTA 13 AÑOS CASTELLANO
2D 20:10 -
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELÍ-
CULA ESTRENO 29-
11-2018