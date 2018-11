JUAN SASTURAIN: “La novela policial argentina goza de muy buena salud”

04/11/2018 -

“Va a ser una alegría grande poder compartir con los santiagueños una charla abierta”, contó el autor. “Y ahí suelen aparecer desde la historieta al fútbol, la cultura por televisión y la lectura o la situación de los medios gráficos. Al menos ésa es mi experiencia”. Según nos cuenta, su primera visita fue en 1979, como enviado de la revista Folklore, “lindísimo refugio laboral durante la Dictadura”, acota. “Fue un festival de cuyo nombre no tengo recuerdo pero sí fotos… Las otras veces no las tengo tan claras, pero siempre la pasé bien en Santiago. Esta vez vengo con novela nueva, extensa y laboriosa, que se llama El último Hammett, y que acaba de publicar Alfaguara”, explica. “Son casi setecientas páginas que me han llevado algunos años de trabajo y disfrute. Está centrada en la figura y la obra del extraordinario narrador norteamericano Dashiell Hammett, autor, entre otras, de la famosa El halcón maltés. No es una biografía sino una ficción que utiliza libremente textos que dejó inconclusos del propio Hammett, y sucesos y personajes, reales y ficticios. Transcurre en unos pocos meses del verano del año 1953, cuando Hammett, recién salido de la cárcel a la que lo llevó la persecución macartista durante la llamada guerra fría, vive de prestado en las afueras de Nueva York, sin recursos, luego de haber sido un escritor muy exitoso, y trata de volver a escribir una novela tras años de silencio. La trama es compleja, tiene intriga policial, se reflexiona sobre la escritura y la ética… Y ni siquiera falta un argentino intruso, un escritor que se le aparece con su propio manuscrito a perturbar su tranquilidad”.

¿Qué sintió la primera vez que leyó a Dashiell Hammett?

-Probablemente el primer texto de Hammett que leí haya sido el cuento El guardián de su hermano o si no otro, Son muchos los que han vivido, los dos en la revista Leoplán, que compraba mi mamá en los años cincuenta para leer novelas policiales, que le encantaban. Yo iba a la primaria aún, aunque acaso los leí un par de años después. Como conservo las revistas, puedo reconstruir la impresión en sepia, recordar las ilustraciones de Arteche y de Fleixas. En un sentido riguroso, la experiencia de Hammett viene junto con Roal Dahl, con Ambrose Bierce, con el primer Bradbury, cuyas historias extraordinarias descubrí ahí, en Leoplán, sin saber quiénes eran los autores –no exren cuando uno es chico-, quiénes serían para mí, en el tiempo. Y con el primer Walsh, por supuesto, que trabajaba ahí, en Editorial Sopena, editaba, traducía y a veces publicaba notas y cuentos propios. Eso fue la prehistoria, digamos. Pero sin duda que la experiencia que me marcó puntualmente fue posterior, ya estudiante de Letras, lector hecho y escritor incipiente, a fines de los sesenta: las ediciones argentinas de la Serie Negra, colección dirigida por Piglia para la editorial Tiempo Contemporáneo, y las que hizo en España por esa época Alianza Editorial –que sacó todas sus novelas con unas tapas maravillosas- me revelaron al narrador excepcional, al género negro como corriente literaria y al hombre íntegro detrás del escritor. Leí todo. Cosecha roja, El halcón maltés y – acaso, sobre todo- La llave de cristal, me deslumbraron en todos los sentidos. En este caso, Hammett venía junto con otras experiencias de lectura más conscientes que las de la infancia: ahí estaban Chandler, Mc Coy, Cain, Goodis, Jim Thompson… Fue una experiencia determinante.

En una entrevista, Borges señaló en 1963 que los escritores posteriores a Allan Poe enriquecieron el género policial, pero siguiendo el camino que el mismo Poe había marcado ¿coincide con esta idea a pesar de los cambios de estilos suscitados en la narrativa en los últimos tiempos?

-Se dice, habitualmente y sin mentir, que con Los crímenes de la Calle Morgue y un par de relatos más, el brillante Edgar Poe al mismo tiempo “inventó” el cuento moderno y el género policial. Es decir: estableció las reglas, instauró un esquema de construcción, inauguró un personaje. Es una conjunción significativa que tuvo, como bien señala Borges (como siempre) larga y fructífera descendencia. La primera influencia significativa fue Conan Doyle y Sherlock Holmes (hijo del caballero Dupin), modelo terminado e influyente: en general, sus casos son cuentos largos que consolidan la figura del investigador cerebral que resuelve el enigma. Es el policial de “detection” tradicional sajón -por no decir inglés- que reina como modelo único hasta la segunda década del siglo veinte, el enigma de salón, juego de desafío a la inteligencia especulativa, ajedrez puro. Pero simultáneamente hay otra genealogía que soslaya (en cierta medida, sobre todo en las formas) a Poe y que es la de la novela larga folletinesca que él no intentó, y sí cultiva por ejemplo Wilkie Collins, el de La piedra lunar –“la primera y mejor novela policial”, según Eliot y Borges, siguiéndolo- que es un Dickens con enigma. Y es también importante en este sentido el francés Gaboriau, de larga influencia incluso entre nosotros, ya que La huella del crimen, primera novela policial argentina, de Luis Varela, contemporánea del Martin Fierro de Hernández, previene de su directa lectura. En estos casos, de novelas largas, lo que perdura del Poe original es sobre todo la figura del detective que resuelve un misterio. Recién durante la década del veinte (Ley Seca y gangsters) y en las revistas populares o “pulps” norteamericanos, surge una nueva modalidad de trama, de protagonista y de escritura para el policial, encarnado ejemplarmente en la obra de Dashiell Hammett, que nada tiene que ver con el modelo inglés de la contemporánea Agatha Christie, por ejemplo. Es el estilo hard boiled, “duro de pelar”, lo que se llamará con el tiempo novela negra. El crimen está en las calles, el investigador se involucra en la acción; el poder, el dinero y la violencia imponen su ley. Ésta es la modalidad que Borges leyó con prejuicio y desestimó siempre por sus excesos de violencia, sexismo y otros pecados capitales; y ése es el contexto entonces en que emite su juicio respecto de los seguidores ortodoxos de Poe. A estos otros narradores “duros” no los define como tales. La (sólo) aparente paradoja es que fueron grandes escritores provenientes de Norteamérica quienes, con ochenta años de diferencia, fundaron primero y le dieron nuevas formas a un género devenido universal.

¿Hace algún tipo de seguimiento de la literatura policial que se escribe ahora en la Argentina? ¿Cree que se retomó la escuela de Walsh y Soriano?

-La literatura policial tiene una larga tradición en la Argentina, que se remonta al último tercio del siglo XIX. Más en el dominio del cuento que en el de la novela, por lo general. Un libro como Asesinos de papel, de Lafforgue y Rivera, así como numerosas antologías, dan cuenta de esa vitalidad. En ese sentido, Borges y Walsh, como extraordinarios autores, difusores, traductores, editores y ensayistas, ocupan un lugar central. Mi generación –la que abarcaría autores que nacieron en la década que va de fines de los treinta a fines de los cuarenta- frecuentó el policial negro como lectura iniciática y lo tuvo como referencia al escribir sus propias primeras ficciones, sobre todo porque se trataba de una forma del realismo crítico, de ambientación urbana en la que se entremezclaban la acción y el testimonio. Desde Piglia a Gandolfo y Saccomanno, pasando por Soriano, Laiseca, Dalmasetto, Martini, Feinmann, Giardinelli, Battista, Manzur, Sinay, Trillo, Sampayo, Tizziani, Martelli, Carnevale y muchos más, todos frecuentamos ese tipo de policial entre finales de los sesenta y principios de los ochenta. Después, cada uno siguió su recorrido. En la actualidad, el policial goza de muy buena salud. Y se podrían dar una treintena de nombres y títulos. Y quedarse corto. Ya sea a través de colecciones de género –a mí me toca dirigir la serie Negro Absoluto, de la editorial Aquilina donde publican Ricardo Romero, Federico Levin, Javier Chiabrando, Leo Oyola, Osvaldo Aguirre, Juan Mattio, Osvaldo Aguirre, María Inés Krimer y Flaminia Ocampo, entre otros- como de novelas tan buenas, diferentes, exitosas y premiadas como las de Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Gabriela Cabezón Cámara, Liliana Escliar, Kike Ferrari, Horacio Convertini, Juan Carrá, Nico Ferraro o el ejemplar Pablo De Santis, que transitan lo policial sin necesidad de ser definidas en todos los casos como novelas de género. Y ni hablar de Carlos Busqued, de Miguel Ángel Molfino o de Mariano Quirós, tremendos narradores que metieron –en este caso desde el contexto chaqueñoel policial negro en ámbitos originalísimos. Tras la huella testimonial del Walsh de Operación Masacre y el cruce de géneros y referencias que inauguró Soriano con Triste, solitario y final, todas las semanas aparece en las librerías argentinas un nuevo autor, una nueva historia más o menos oscura y poderosa.

¿Cuál es el top ten de Sasturain de novelistas a descubrir y redescubrir?

-Hace muchos años ya que soy sobre todo un re-lector, que lee y vuelve a leer lo que se perdió de memoria o sin entender del todo, sin mirar el servicio de novedades ni las listas de best sellers. Por eso puedo contar diez lecturas últimas o próximas de novelas / crónicas heterogéneas, sin otro orden ni jerarquía que las que da el simple gusto. El asno de oro de Apuleyo el Satiricón de Petronio son la dosis clásica y reveladora de que la novela tiene más historia que la que se supone en los manuales: joyas de modernidad del siglo II. El conserje y la eternidad de Ricardo Romero (novela con vampiro encubierto) y las crónicas autobiográficas de Memorias de un ladrón de discos, de Carlos Sampayo (el mejor libro sobre jazz en castellano que conozco) son cosas de no perderse. Volví a Conrad cronológicamente en estos meses: La locura de Almayer y Un vagabundo de las Islas, que son las primeras e imperfectas, y después los alardes de El negro del “Narciso” y Tifón, para leer con un mapa y el plano de un velero en la mano. Y los consabidos policiales, dos tapados argentinos históricos, para no desentonar el ánimo con las circunstancias de mi propio Hammett: la interesantísima El crimen de la noche de bodas, del seudónimo Jacinto Amenábar, folletín criminal publicado en Noticias Gráficas en 1933, una rareza del género que merece pronta reedición, y los relatos policiales del mítico rosarino Facundo Marull, autor del antológico cuento Una bala para Riquelme (no se trata de Román…), que también esperan nueva edición acorde.