Según esta filosofía, es el “espíritu lo que va evolucionando”

Concretamente sobre qué es el espiritismo para la Colonia Jaime, Marcela Lazo, precisó: “Trincado explica que esa lucha (lograr convivir sin mezquindades) viene dada principalmente por el espíritu, que es lo que va evolucionando. A esa unión, a ese conocimiento, él le llama espiritismo”. Ejemplifica luego: “Me ha tocado pasar situaciones desagradables con personas difíciles, pero no por ello deja de ser un ser humano. Cuando uno interpreta el valor de cada persona, se puede relacionar y convivir con los demás de una manera adecuada, y no con miedos (desconfianza o prejuicios), de que el otro me va a dañar. Sí vivimos en un mundo que no es fácil, pero también es bueno darse la oportunidad de sentir todo esto. Y la convivencia pule en esos aspectos. A su vez la vida comunal lo que permite es pulir el carácter, porque hay que levantarse todos los días, y comenzar a compartir desde el modo de saludar. Si hay diferencias, hay que buscar la manera de tratarlo y seguir adelante. Siempre buscando herramientas de aprendizaje para ayudar en nuestras definiciones. Eso es lo que promueve básicamente el espiritismo. Lo que hace la Colonia Jaime a través del espiritismo, que muchas veces la gente se pregunta qué es, es eso, reconocer que venimos de un mismo origen y que tenemos un mandato, un propósito común de reconocer en el otro a un hermano. Cumpliendo con eso, lo otro se puede ir perfeccionando”.

Hablar con los muertos

“Muchas personas relacionan el espiritismo con hablar con los muertos, que es algo que siempre nos preguntan”, recuerda Lazo, para luego explicar este aspecto de su filosofía: “Para nosotros, todas las personas estamos conectadas permanentemente con lo espiritual, es parte de nuestra vida. Muere un familiar, un amigo y podemos sentir su presencia, verlos en sueños, quizás entender que nos dejan un mensaje, que en ocasiones cuando pasamos momentos difíciles sentimos su presencia y compañía. Pero no es hablar con los muertos, sino reconocer una conexión espiritual y sentirlos cerca de nosotros”. Según estas creencias, el espiritismo también explica por qué “a veces sentimos rechazo por ciertas personas y afinidad con otras. Porque ya nos conocemos espiritualmente. Es algo muy natural y que nos pasa con nuestros abuelos, padres o con personas muy afines, de quienes nos cuesta separarnos”.

Maestros

Entonces, ¿cuándo alcanza el punto máximo de evolución cada ser, según sus creencias? Lazo responde: “Cuando uno desencarna, empieza a ver su archivo, su alma, y ve lo que logró y lo que le falta, y ahí vuelve con otro programa porque ya vio lo que le quedó por hacer. Según Joaquín Trincado, el mandato más grande es que el Creador nos lanza al Universo y nos dice: ‘Ved, hijos míos y acrecentad la creación. Y cuando sean maestros, volved a mí que yo os espero’. Cuando uno recibe ese título de maestro, después de haber atravesado todo ese abanico de aprendizaje, vuelve al Creador como maestro y Él los envía como maestros a enseñar a mundos inferiores, como nosotros interpretamos que han sido Moisés, Abraham, Jesús, María. Seres de grandes espíritus, seres de luz les llamamos que han venido a traer sus conocimientos, a solidarizarse con la Tierra misma”, define Marcela.

Ceremonias

Por lo demás, la vida en la comuna sigue ciertas pautas no muy diferentes que las de otras sociedades. “Nosotros también nos casamos, por casamiento civil, luego se hace un compromiso interno. Cuando nace alguien se lo presenta a la Escuela Filosófica, es un proceso espiritual al que a su vez le damos forma material. Son mecanismos para formalizar ciertos aspectos (de las relaciones y etapas de la vida), pero para nosotros la vida en comunidad es lo que uno le da a las personas que viven con uno, y en el caso nuestro a la provincia, al país y al mundo todos los días. ¿Cómo honramos a Dios, al Creador? Haciendo estas cosas todos los días, buscando ser buenas personas, reconociendo al que viene, a aquellos con quienes compartimos, con quienes trabajamos, como nuestro hermano. Haciendo tareas que unan, que realmente nos permitan compartir. Una escuela que nos viene a visitar, un productor que viene a recibir información, o nosotros cuando nos vamos a capacitar. La vida en comunidad es el fin que promueve el espiritismo”, que es “el gran desafío del ser humano, no solamente de la Colonia Jaime”.