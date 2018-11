“Hay una identidad que nace desde el momento en que se funda la Colonia”

04/11/2018 -

Marcela Lazo, presidenta de la Asociación Civil Colonia Jaime, compartió la historia de cómo, cuándo, por qué y con quiénes surgió esta comunidad, de la que había otras similares en la Argentina y México, pero que terminaron desapareciendo con el paso de los años, por lo que la experiencia santiagueña es actualmente única en el mundo. Detalló al respecto: “Joaquín Trincado, el fundador de la Colonia Jaime, era español. A su vez, la provincia tiene el nombre de Santiago, por Santiago Apóstol, una figura muy conocida de España. Trincado en el año 1932 funda la Colonia y le pone Jaime, en homenaje a Santiago, porque ambos son el mismo nombre y la funda el mismo día de la fundación de Santiago del Estero (el 25 de julio). Desde ahí partimos con una identidad común entre Santiago del Estero y España, que va más allá de que él (por Trincado) haya nacido en ese lugar y que lo explica en su obra”. “Para nosotros Santiago del Estero es un lugar sumamente especial, por un lado por ser ‘Madre de Ciudades’, por otro lado por haber decidido él fundar (la colonia) en esta parte de la Argentina (dice que recorrió desde Bahía Blanca hasta La Quiaca) y no encontró mejores tierras que las de Santiago del Estero, por la seguridad del riego y las acequias, que representan el trabajo del hombre”, detalló. De allí que “funda la Colonia en un lugar agropecuario, porque sostiene que el hombre, tenga la profesión que tuviera, siempre es bueno que esté en contacto con la naturaleza, para conocer cómo es el origen que llevamos dentro y cómo nos relacionamos con ese todo que serían los animales, las plantas, al tierra misma”. Por todo ello, defiende Marcela que “en ese sentido, hay una identidad que nace desde el momento que se funda la Colonia” con muy buenos augurios: “A él le parecía una maravilla y lo cuenta; él se emociona el día que hace el acta de fundación, dice que había un ramo de flores y de una de las rosas se caen los pétalos sobre el acta y él la cierra así y la coloca en la piedra fundamental. Ese día, que estaba nublado, él estaba dentro del hueco en la tierra para poner la piedra basal, cuenta que se abren las nubes y un rayo de sol le dio justo ahí, que lo vimos en fotos. Luego en su discurso, él menciona que ponía la piedra cerca de donde en el futuro iba a pasar la ruta Panamericana”, y algo de razón tenía, ya que por allí pasa hoy la ruta 34, que no es la 9, también llamada Panamericana (en un tramo de Buenos Aires *), pero es tan importante como aquella. “Fue un visionario Trincado y por eso elige Santiago del Estero”, afirma Lazo.

El ser santiagueño

Describe, entonces, la vocera de la Colonia algunos aspectos fun damentales del ser santiagueño con los cuales no solamente se identifica, sino que hasta los analiza y compara con elementos reales y cotidianos de nuestra naturaleza, a tal punto que quizás sin darse cuenta los mimetiza tanto que no se alcanza a diferenciar uno de otro: “Santiago del Estero es cálido, o sea, la gente es amorosa. Algunos pueden decir que tenemos de todo, y sí es cierto, pero también tenemos como una tendencia natural a abrir nuestras puertas, a ser solidario, a compartir con el otro. La gente viene aquí a la Colonia y se siente como en su casa, y a su vez cuando van a hoteles, restaurantes ven que la gente los atiende muy amablemente. Todo eso hace a la identidad, y la Colonia promueve la fraternidad de las personas, que es su objetivo principal, reconocer en el otro al hermano, no en la mera palabra, sino en la acción. En eso Santiago del Estero, quizás por ser la ‘Madre de Ciudades’, tiene esa energía tan particular, amén del crisol de razas, porque tenemos árabes, españoles, y la colonia fue creada con españoles, con italianos, yugoslavos más los criollos como el caso de mi papá que se han ido incorporando, de origen español pero ya bien santiagueño. De ahí que la colonia tiene una conjunción con Santiago dentro de los objetivos que promueve la provincia y que los busca la Colonia también, desde la calidez humana, las acciones, el trabajo productivo”.

¿Dónde nacen quienes nacen en la Colonia?

“En el transcurso de 87 años, nacieron muchos en Colonia Jaime. Los primeros nacían aquí adentro, en el mismo seno de la Colonia. Había una de las fundadoras que atendía a las mujeres en sus partos. Del resto generalmente se da en (en centros de salud de) la ciudad de La Banda. Luego nos criamos en la colonia. Algunos nos quedamos, como es mi caso, y otros cuando han crecido, han formado sus familias y se han ido, otros siendo solteros, quieren ir a buscar su vida de tener su sueldo, su casa, sus bienes materiales. Y lo hacen, la Colonia es abierta, así que no hay ningún problema de que el miembro que esté pueda retirarse en el momento en que decida hacerlo”, explica la presidente de la Asociación Civil Colonia Jaime, Marcela Lazo.