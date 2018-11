Jóvenes que apuestan por Santiago: Por qué decidí estudiar una carrera de Ingeniería en mi provincia

04/11/2018 - Mi nombre es Matías Guiscafre, soy estudiante de la carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y estoy próximo a defender mi tesis para recibirme de ingeniero. Quiero contar de manera breve lo que significa estudiar una carrera universitaria, en mi caso, ingeniería agronómica en Santiago del Estero y, poder representar por medio de este espacio, a la gran mayoría de los estudiantes y principalmente a los que somos del interior o bien de otras provincias vecinas. Hace varios años decidí seguir esta carrera, pero eso implicaba dejar mi familia, mis amigos, mi pueblo, etc., para poder alcanzar el objetivo que me había planteado. Yo vengo de un pueblo llamado Real Sayana, ubicado a 200 kilómetros al sur de la capital santiagueña. A los que somos del interior nos toca recorrer un camino con muchos obstáculos, pero eso no significa que no se pueda llegar al final; gracias a que es una universidad pública y al descomunal esfuerzo de mi familia, estoy a muy poco de cumplir con lo que me propuse. Durante estos años de estudio, y de conocer muchos compañeros, vi un compromiso y un interés cada vez mayor por parte de los que deciden seguir una carrera de ingeniería, con ganas de quedarse a ejercer su profesión y no emigrar a otras provincias o países, salvo excepciones. Se puede avizorar un futuro con grandes profesionales y con mayores conocimientos por parte de los mismos, que nos permite ilusionarnos con un Santiago que le pueda competir de igual manera a las provincias productoras por excelencia de la Argentina. Si bien en este último tiempo se dejó de lado al pequeño productor o campesinado como se lo denomina en Santiago, y la balanza se inclinó más a favor de los grandes productores o capitalistas, sería importante hacer hincapié en ese primer sector y poder implementar proyectos que los ayuden. A propósito de este tema, vale mencionar que mi trabajo de tesis, que lo hicimos en conjunto con otros dos compañeros, se basa en la incorporación de paletas de tuna (cladodios de opuntia sp) en la dieta para rumiantes menores, especialmente caprinos, lo cual es una buena alternativa para regiones donde la escasez de alimento y la falta de agua es muy marcada, y así poder evitar grandes pérdidas con la simple plantación de este cultivo que se adapta de muy buena forma en nuestra zona. Para concluir, decir solamente que haciendo el esfuerzo necesario y teniendo los objetivos bien claros, se puede llegar a cumplir los sueños que nos proponemos y seguir creciendo para un mejor futuro.