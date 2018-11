Descartó a Ponzio y no se fue nada conforme

04/11/2018 -

Marcelo Gallardo, descartó a Ponzio para la primera final de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors del sábado 10 de noviembre y admitió que "no fue un buen partido" el que tuvo su equipo en la derrota 1 -0 con Estudiantes.

"No fue un buen partido, creo que no se hizo mucho mérito para ganar, lo más justo hubiese sido un empate porque el desarrollo fue chato. Ese gol de carambola que nos hicieron cambió un poco las cosas y no tuvimos energía para ir a empatarlo. Lamentablemente nos vamos con un derrota que no merecimos, pero tampoco hicimos mucho para merecer ganar", expresó el técnico.

Al ser consultado sobre Ponzio, quien se lesionó durante el desquite contra Gremio, Gallardo anunció: "Para el fin de semana que viene no va a llegar, después para el segundo partido creemos que si".