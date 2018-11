Un joven pescador murió ahogado en las aguas del río Dulce

Fotos VÍCTIMA. Walter Montenegro vivía de la pesca, pero no sabía nadar.

Trágico final tuvo un joven pescador -residente en el paraje La Bajadita- quien ingresó al río Dulce cerca de las 11.30 en el paraje Tafi Gasta a unos 12 kilómetros de la ciudad de Villa Atamisqui.

Walter Montenegro -de 30 años- arribó como todos los días a la vera del río para realizar sus trabajos, junto con tres amigos en motocicleta. Todos estaban parados a una distancia de 15 metros para ver dónde ‘picaba’.

En un determinado momento, notó que a uno de sus amigos se le había escapado la caña, por lo que él ingresó al agua de inmediato para rescatarla. Al parecer, Montenegro ingresó a un pozo por lo que perdió el equilibrio y comenzó a ahogarse.

Según las fuentes la víctima no sabía nadar, luchó más de 20 metros para lograr salir a la superficie, pero no pudo. Esta situación fue advertida por otro pescador que se arrojó al cauce para rescatarlo, pero no lo logró.

Allí se solicitó ayuda de los efectivos del Grupo Especial de Rescate, quienes comenzaron la búsqueda y hallaron el cuerpo a unos 500 metros del lugar de donde había sido visto por última vez, ya sin vida.

El cuerpo -encontrado cerca de las 16.30 - estaba enganchado entre unas ramas, sumergido a unos tres metros de profundidad aproximadamente. La policía de Villa Atamisqui tomó intervención en el caso.

Bomberos trasladaron el cadáver a la morgue del hospital Independencia, por orden de la fiscalía de turno, para ser examinado por el médico forense.

Muestras de dolor se vivieron en el lugar, cuando sus familiares advirtieron que hallaron el cuerpo.