Un millón de personas muere cada año a causa de la enfermedad

04/11/2018 -

La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los cinco virus de la hepatitis (A, B, C, D y E). Los virus se transmiten por distintas vías: los de la hepatitis A y E, por alimentos y agua contaminados; el de la hepatitis B, a través de sangre no segura y otros líquidos orgánicos, y el de la hepatitis C, principalmente a través de sangre infectada.

Síntomas

Por su parte, las infecciones por el virus de la hepatitis D sólo ocurren en personas infectadas con el virus de la hepatitis B. Todos esos virus provocan hepatitis aguda, caracterizada por fatiga, pérdida de apetito, fiebre e ictericia.

La mayoría de las personas se recuperan totalmente, pero un pequeño porcentaje puede morir por hepatitis aguda.

Crónicas

Además, las infecciones por los virus de las hepatitis B y C se pueden volver crónicas y causar cirrosis y cáncer de hígado.

Se calcula que aproximadamente 1,4 millón de personas muere cada año como consecuencia de las diversas formas de hepatitis viral.