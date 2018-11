Fotos Un robot enseñará a chicos los riesgos de compartir imágenes íntimas en Facebook

04/11/2018 -

Unicef lanzó recientemente el chatbot "Nati Luetto" que se usará a escala global, para que adolescentes argentinos conozcan, mediante la plataforma de mensajería Facebook Messenger, los riesgos de compartir imágenes íntimas en redes sociales. "El proyecto comenzó este año en Brasil. Argentina, Sudáfrica y Ucrania son los tres países piloto en los que continuamos la experiencia antes de lanzarla a nivel global el año próximo", dijo la directora de Comunicación y Medios de Unicef en Buenos Aires, Natalia Calisti. La implementación de este sistema fue analizado como positivo por la psicóloga santiagueña Emily Azar, quien sin embargo advirtió que "invita a repensar que la función de los padres de poder orientar y ayudar a un hijo, está siendo reemplazada por este sistema artificial". Según las autoridades de Unicef que llevaron adelante el programa, el objetivo del mismo "es ayudar a los adolescentes a comprender los riesgos de compartir imágenes íntimas a través de canales digitales y brindar consejos e información para que sepan cómo actuar", comentó. De s t a c a ron que e l Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) considera clave la colaboración de los adultos para que niños y adolescentes puedan usar todas las herramientas digitales de manera segura. Análisis Respecto de este sistema tecnológico, la licenciada Azar analizó que "por un lado hay que considerar la época actual, en la que las interrelaciones se dan más que nada medidas por lo que es la tecnología, y por el tiempo que los chicos pasan conectados a la red. Por lo tanto, desde el punto de vista operativo, esto parecería ser una alternativa de asistencia para estos casos, considerando que la mayoría de los adolescentes utiliza la red para justamente, ver cómo solucionar ciertas cuestiones, e incluso, hay una relación de amistad que se puede establecer virtual únicamente, y a veces tienden a preguntar a desconocidos formas de resolver situaciones como éstas en las que se ve implicada la intimidad". "Por otro lado, la aparición de esto es algo significativo, porque nos está invitando a repensar que la función de los padres de poder orientar y ayudar a un hijo, está siendo reemplazada por este sistema artificial. Se debe recalcar que entidades como Unicef están apoyando la contención y, si se quiere, ayudando a contener a estos chicos que están de alguna manera sintiendo que no pueden resolver situaciones que implica la violencia de la tecnología", alertó la profesional. También advirtió que "lo que sí hay que tener en cuenta es que es artificial, o sea una relación en la que se pierde la subjetividad y la respuesta". "O sea, se pierde la contención de esa persona en particular. Son sistemas informáticos que funcionan como primeras alternativas, pero no pueden reemplazar nunca el contacto personal, el poder desahogarse que tiene palabra, que no es lo mismo que la escritura, y tampoco se puede desde el sistema artificial atender la singularidad del caso al cual está respondiendo", puntualizó. Opinó luego la psicóloga que "si los papás tomaran conocimiento de este sistema, estarían también atentos a que si sus hijos tienen este tipo de comunicación, algo les está pasando que no nos están pudiendo comunicar".