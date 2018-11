Abogado de CFK negó que pueda ser detenida

04/11/2018 -

Uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que "no existe ninguna posibilidad" de que la líder de Unidad Ciudadana "vaya a ser detenida" en el marco de la causa de los "cuadernos de la coimas".

El letrado también arremetió contra el juez Claudio Bonadio al cuestionarle que "conoce muy poco de derecho".

El abogado manifestó durante una entrevista con Radio 10, que "más allá de las intenciones malévolas que puedan tener, desde el punto de vista jurídico no existe ninguna posibilidad de que Cristina Kirchner vaya a ser detenida, porque primero tienen que confirmar esta insólita prisión preventiva que le dictó el juez, cosa que no creo que ocurra".

Beraldi señaló que en ese hipotético caso todavía tendrían "una instancia ante Casación y la Corte Suprema de Justicia".

Añadió: "Y si tuvieran la suerte de contar con la aquiescencia de todas las instancias judiciales, después tiene que ir al Congreso y el Senado tendrían que sacarle los fueros".

Por otra parte, y en momentos en que el oficialismo busca retomar la discusión por el pedido de desafuero de su defendida en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la Amia, Beraldi consideró que es "inimaginable que representantes elegidos democráticamente cometan semejante atropello en contra de la democracia".

"Esto no es en contra de ella, sino en contra de la democracia. Llevarse preso a un legislador cuando no hay una sentencia firme es realmente una cosa que no tiene antecedentes", apuntó.