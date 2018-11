Leonardo DiCaprio y Brad Pitt piden salir a votar en legislativas de EE.UU.

04/11/2018 -

Dos de los actores estadounidenses más famosos, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, sumaron fuerzas para luchar contra la abstención en las elecciones legislativas de EE.UU., en las que la participación suele ser mucho más baja que en los comicios presidenciales.

"El futuro de nuestro país se decidirá esta semana", sentencia DiCaprio al comienzo de un vídeo junto a Pitt estrenado en la plataforma digital progresista Now This. "Las elecciones no sólo importan cuando votamos a presidentes, y estas elecciones podrían ser las más significativas de nuestra vida", agregó el ganador del Oscar. DiCaprio recordó que de la configuración del Congreso a raíz de las elecciones dependerán temas como "las leyes sobre seguridad en el manejo de las armas, la política migratoria, el agua y el aire limpios" y el acceso a "cuidados sanitarios". Pitt, por su parte, pidió pronunciarse también sobre los cargos locales, y en particular sobre los parlamentos estatales, porque ellos "determinarán el futuro del cambio climático, el sistema de justicia criminal, los fondos para educación, la igualdad para (la comunidad) LGBTQ e incluso la oportunidad de votar". El vídeo de DiCaprio y Pitt forma parte de una notable movilización de estrellas de Hollywood antes de los comicios de este martes, en su inmensa mayoría en apoyo a candidatos demócratas.