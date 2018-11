No Te Va Gustar presenta hoy "Suenan las alarmas"

04/11/2018 -

Esta noche, a partir de las 22, la banda uruguaya No Te Va Gustar realizará un concierto en el complejo Cayococo. Oportunamente, el grupo liderado por Emiliano Brancciari presentará su CD "Suenan las alarmas". No Te Va Gustar, popularmente abreviada como NTVG, es una banda uruguaya de rock formada en de 1994 en Montevideo. Está integrada por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silveira (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Gonzalo Castex (percusión), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados). Suenan las Alarmas es el noveno disco de estudio de No te va gustar. Con producción artística de Héctor Castillo, la banda exhibe con elegancia sus más de 20 años de trayectoria a lo largo de 12 tracks.