Celeste Cid, ante el mayor desafío de su carrera: interpretar a Susana Giménez

04/11/2018 -

Con un reparto de primeras figuras, Celeste Cid se prepara para encarnar a Susana Giménez en la serie sobre la vida del exboxeador argentino Carlos Monzón. La actriz, en una entrevista, confesó que es un enorme desafío interpretar a la diva. En el proceso de transformación a nivel físico, Cid se tiñó el pelo de rubio para lograr el mismo tinte que Susana y a nivel interno, el trabajo le resultó más costoso.

Sobre este último aspecto, mencionó en Instagram: "Después de salir de colorear el pelo, estoy cada vez más blondie. El style te lo debo y por lo general, no me gustan las fotos donde se ven celulares reflejados. Pero dejo esta imagen aquí, porque por un ratito "desaparezco", y me pongo en manos de una nueva "voz", de un nuevo atuendo. Lo de afuera acompaña, claro, pero las verdades siempre están dentro. Hola Susana, te estoy invocando. Espero retratar tu almita con mucha delicadeza".

Celeste se encuentra atravesando por uno de sus grandes momentos artísticos. Haber sido elegida para ponerse en la piel de la diva argentina es el personaje soñado por toda actriz. Y así lo entiende ella.