Ivanna Speranza sueña con traer Aída a Santiago

04/11/2018 -

La soprano Ivanna Speranza sueña con traer a Santiago a "Aída", ópera de Giuseppe Verdi que estrenará este lunes 11 en el Teatro Beostri, en Pavia, ciudad situada en el suroeste de la Lombardía, en el norte de Italia. "Sería un sueño verdaderamente llevar Aída a Santiago, una Aída en donde participe toda la provincia de Santiago del Estero", destacó, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, la artista cordobesa radicada en Italia. Con "Aída", Ivanna regresa a Giuseppe Verdi, de quien ya había hecho "La Traviatta", en donde asumió el papel principal al interpretar a Violetta Valéry. Sobre estos nuevos desafíos, más el "Réquiem", de Wolfgang Amadeus Mozart, que estrenará el 14 de diciembre en la Iglesia de San Pedro, ubicada en la ciudad italiana de Turín. ¿Cómo llegas a hacer realidad tu sueño de interpretar a Aída? Gané un concurso. ¿Qué significa para ti interpretar a "Aída"? Para mí es uno de los sueños más grandes que tuve en el campo artístico. ¿Cuáles son los retos que asumes para hacer este rol? Disciplina, control técnico, resistencia, estudio minucioso del personaje. ¿Qué representa para vos seguir haciendo obras de Giuseppe Verdi? Verdi ha escrito de modo extraordinario para las voces. Los acentos "verdianos" vienen vehiculizados magistralmente por la palabra y su incisividad. Todo esto, unido al Belcanto, crea esta alquimia potente que hace que estas óperas, una vez escuchadas, no puedan olvidarse más. ¿Qué te permite el personaje? ¿Qué transmite la obra? Aída es la dulce esclava que muere enterrada viva por amor, y no porque fuera ajusticiada como su amante, sino porque ella lo decide. Es una mujer fuerte, que no pierde su dignidad. Es muy lindo dejar que los valores nobles de este personaje me inunden el alma. Actualmente hay muchos pueblos que sufren, muchas mujeres que mueren todavía injustamente y que viven en ese estado de privación de derechos.